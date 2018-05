Lanzan la Fundación Equidad y Justicia Social

Santo Domingo. Tras el interés de dar respuestas a los cambios que demanda la sociedad dominicana y de realizar importantes reformas, se creó este viernes la Fundación Equidad y Justicia Social, cuyo reto es enrumbar el país por los senderos del desarrollo económico y social.

El reverendo Fidel Lorenzo Merán, presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, dijo que una gran parte de los dominicanos han perdido la esperanza de cambios positivos en la sociedad, como es la seguridad ciudadana y la corrupción.

Lorenzo Merán, quien también preside el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), señaló que en los últimos años se han realizado estudios, encuestas e investigaciones sobre las bases de conocer cuáles son las necesidades que demandan los dominicanos, y los resultados apuntan a la falta de seguridad ciudadana y la corrupción.

En tal sentido, resaltó que el nombre de la Fundación responde a los valores de equidad y justicia moral, ya que sin uno no puede existir el otro. “Una sociedad sin equidad no es justa, y una sociedad injusta no es equitativa”.

Cambios y reformas sociales

Lorenzo Merán expresó que se requiere de cambios y de reformas no solamente legales, sino más allá cambiar sistemas negativos, modos de pensar y de actuar, que van en contraposición de los valores.

Manifestó que el país enfrenta la falta de un régimen de consecuencias para evitar, gobiernos y líderes corruptos, y que esto se puede frenar con una verdadera supervisión ciudadana e institucional capaz de reclamar los derechos.

Afirmó que el Congreso Nacional no fiscaliza y que está dominado históricamente por la voluntad del Poder Ejecutivo, que se ha empeñado en conseguir una mayoría mecánica que favorezca a sus intereses políticos, lo que prácticamente anula su función fiscalizadora.

El lanzamiento de la Fundación Equidad y Justicia Social se realizó en el salón Dorothy Van Vleet de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), donde estuvieron presentes personalidades influyentes de la vida nacional.