JCI Femenina se une a Donante Voluntario de Sangre del oncológico Heriberto Pieter

Santo Domingo.- La cámara Junior Internacional Femenina Santo Domingo se unió al llamado del Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter, a través de Diana García, encargada del Banco de Sangre y promotora de la primera Jornada de Donación Voluntaria “Date a los demás, comparte vida”, realizado los días sábado 19 y domingo 20 de mayo del 2018 en horario de 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Esta es la primera organización en sumarse a colaborar en la parte de registro de personas en esta primera jornada.

En representación de la presidente local Glendalys Alcántara de León, estuvo la pasada incumbente, Mercedes Alberto, quién fue la primer donante de la jornada del sábado, recibiendo por parte de los médicos presentes halagos de admiración por ser su primera vez donando, además de ser mujer valiente y ahora pertenecer al Club de Donante Voluntario de Sangre.

“Fue un proceso rápido del cual pensé se tomaría más tiempo. No tenía ningún tipo de miedos, ni tabúes por ser mujer, por eso de que no podemos ser donantes por x motivos, todos los análisis salieron bien, no me dolió nada, ni sentí la extracción de la sangre, mucho menos mareos… mi día transcurrió normal, y seguí colaborando con el voluntariado representando mi organización”, explica, Mercedes Alberto.

Diana García, encargada del Banco de Sangre, expresó su agradecimiento con la JCI Femenina por el apoyo recibido. “Ustedes son la primera y única organización que nos apoyan en esta primera etapa de la jornada, y seguiremos en contacto para concretizar el acuerdo de cooperación en común, del cual perfectamente ustedes pueden ser nuestros charlistas para incentivar a la donación voluntaria de sangre”, dijo.

También se sumaron a la jornada voluntaria, la Secretaria, Julissa Concepción, y la Asesor Legal, Ana Montero de JCI Femenina.