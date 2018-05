Madre de Steph Curry le manda a lavarse la boca con jabón por vocabulario obsceno

OAKLAND, California. – Stephen Curry estaba anotando tanto en el tercer cuarto del Juego 3 que después de una exitosa penetración al aro miró a la multitud, tomó su boquilla y gritó: “Esta es mi jod… casa!”… “Perdí la cabeza”, dijo.

Las emociones de Curry estallaron al ritmo de su producción ofensiva al anotar 18 de sus 35 puntos en un tercer cuarto crucial en el que los Golden State Warriors abrieron el marcador, lo que resultó en un golpe 126-85 a los Houston Rockets para tomar una ventaja de 2-1 en las finales de la Conferencia Oeste.

Su madre, Sonya Curry, estaba complacida con el desempeño de su hijo, pero no con su boca.

“Ella ya me envió dos videos caseros, me mostró el video y lo reprodujo”, le dijo Curry a ESPN. “Ella me decía que tenía que lavarme la boca y diciendo que la lavara con jabón. Es un mensaje que he escuchado antes”.

Fue el juego de despertar de Curry en esta serie, pero él es un cristiano devoto y dice que entiende por qué recibió tal regaño.