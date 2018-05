Reinstauración de la cátedra Carlos Dobal Márquez: la conferencia de Pedro San Miguel, (1)

En octubre de 1492 arribó al Caribe un marino totalmente extraviado que creía haber llegado a tierras que solo conocía a través de los relatos de los viajeros, narraciones en las que prevalecía más la fantasía que la realidad. En su periplo, este nuevo Ulises realizó los actos fundamentales del Imperio español en América tras ellos nombrar las islas por él visitadas. Aunque parezca un absurdo, lo cierto es que, perdido en su geografía, confundido en su cartografía y ofuscado en su cosmología, este marino nos legó lo que en propiedad constituye la primera interpretación que conocemos sobre el Caribe, una mezcla de fábulas de la Europa medieval, increíbles relatos de viajeros, nociones geográficas pocos confiables y cálculos cartográficos completamente errados. Sobre tan endebles pilares inició Cristóbal Colón lo que Edmundo O´Gorman denominó la “invención de América” que en rigor comenzó con la invención del Caribe.

A esta sarta de equívocos, Colón sumó las narraciones míticas de los habitantes de las islas que visitó en ese primer viaje de 1492 poco comprendidas por él y sus acompañantes debido a las dificultades de comunicación entre los aborígenes de origen arawako y los europeos de fines del siglo XV. En esa mezcla de realidad y fábula que constituyó la geografía caribeña que elaboró Colón a partir de lo que vio, de lo que escuchó (…) y de lo que imaginó, ningún territorio lo sedujo como ciertas ínsulas que no logró visitar… Pedro San Miguel, Visiones históricas del Caribe: Entre la mirada imperial y las resistencias de los subalternos.

El jueves 24 de mayo, Pedro San Miguel, historiador puertorriqueño radicado en México, dominicano por adopción y cariño a este terruño caribeño, pronunció una conferencia magistral insuperable: Visiones históricas del Caribe: Entre la mirada imperial y las resistencias de los subalternos.

El amigo-hermano-colega, Pedro San Miguel fue invitado por el Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra como conferencista para la reinstauración de la Cátedra Carlos Dobal dedicada al estudio de la cultura caribeña. La conferencia fue impartida en Santiago de los Caballeros, el lugar nato del profesor Dobal, donde construyó su vida, educó a generaciones y escribió sobre la historia de esta ciudad que hizo suya, más que suya.

Invitar al amigo Pedro no fue casualidad. Durante la elaboración de su tesis doctoral en los años 80, vivió casi dos años en Santiago para hacer la investigación sobre el campesinado cibaeño. De esta investigación, nació un libro “Los campesinos del Cibao”, que ganó el premio Atlante a finales de los 90. En Santiago, la ciudad corazón, conoció la idiosincrasia del santiaguero, la vida intelectual de la ciudad y sus personajes más importantes. Allí conoció al profesor Dobal.

A través de Santiago, Pedro se enamoró de nuestro país y su gente. Se dedicó a estudiar la producción intelectual de la época. Leyó todo lo que pudo de la historia dominicana. Conoció a los historiadores dominicanos. Hizo amistades, algunos de esos amigos han perdurado por los años.

Yo lo conocí como en 1986, recién llegada de mi periplo por París. Nos encontramos en un evento caribeño en Saint Thomas, y desde entonces hemos estado vinculados. Nuestras familias se unieron. Recordábamos cómo mi madre, estuviera o no estuviera yo, lo invitaba a cenar en restaurantes, o en su casa. Ahora ambos hemos trillado nuestros caminos y, a pesar de la distancia, nuestra amistad ha logrado sobrepasar el espacio y el tiempo.

He admirado siempre su sólida formación, su cultura amplia y profunda, pero sobre todo su capacidad de reflexión de ir más allá de lo que los demás han llegado. Pedro cuestiona, se cuestiona, y busca nuevas explicaciones, critica con argumentos sólidos.

Asegura que debemos sobrepasar las interpretaciones tradicionales, y por supuesto, las supuestas nuevas propuestas que han surgido en el que se enarbola un Caribe idílico. Defiende que el Caribe no es una dicotomía cartesiana, como plantean algunos, sino una realidad compleja que debe analizarse más allá de los estereotipos. La realidad tiene múltiples aristas. Solo así podremos comprender la difícil realidad del Caribe, en especial de sus dos patrias amadas: Puerto Rico y República Dominicana.

Hoy, gracias a los azares del corazón, está radicado en México, porque una hermosa historiadora mexicana, Laura Muñoz, lo hizo iniciar un nuevo camino, y en ese nuevo trayecto, han nacido otras inquietudes intelectuales. Ahora Pedro también se ocupa y preocupa por el inmenso, diverso y complejo mundo mexicano.

Con una formación envidiable, Pedro L. San Miguel es historiador, politólogo y escritor puertorriqueño. Graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (1976), realizó su maestría en Estudios Puertorriqueños y del Caribe en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, San Juan, PR (1981) y su doctorado en Historia de América Latina en Columbia University, New York, NY (1987).

Su vida académica la desarrolló durante 30 años en el departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Pero además, ha sido profesor-investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México (2002-2003); investigador asociado y profesor visitante en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales y el Departamento de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santiago, República Dominicana (1993-1994); catedrático auxiliar visitante en el departamento de Historia de la Columbia University (1990) e instructor adjunto en el departamento de Estudios Puertorriqueños, City College, City University of New York (1984 y 1986).

Ha sido evaluador de manuscritos de libros de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México; del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México; The University of North Carolina Press, EEUU; Editorial de la Universidad de Puerto Rico. Evaluador de artículos para Meridional: Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos, Chile; Secuencia, México; América Latina en la Historia Económica, México; Estudios Latinoamericanos, México; Tzintzun: Revista de Estudios Históricos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México; Revista Brasileira do Caribe, Brasil; Centro Journal, EEUU; Hispanic American Historical Review, EEUU; Latin American Research Review, EEUU; The Americas, EEUU; Revista de Ciencias Sociales, PR; Caribbean Studies, PR; Historia y Sociedad, PR).

Fotógrafo aficionado ha realizado exposiciones en Puerto Rico y en México. Entre otros temas, ha estudiado la historia económico-social del Caribe, así como su historiografía. Posee una amplia experiencia en investigación y publicación. Ha publicado cerca de 15 libros, 14 textos escolares, más de 55 artículos para revistas indexadas y capítulos de libros, así como diversas colaboraciones en revistas, periódicos, boletines y enciclopedias. Ha publicado los siguientes libros:

“Muchos méxicos: Imaginarios históricos sobre México en Estados Unidos”. México: Instituto Mora, 2016.

Crónicas de un embrujo: Ensayos sobre historia y cultura del Caribe hispano, publicado en Pittsburgh por el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2010; con una segunda edición en el 2016 por Ediciones Callejón en San Juan.

Los campesinos del Cibao: Economía de mercado y transformación agraria en la República Dominicana, 1880-1960, publicado en San Juan por la Editorial de la Universidad de Puerto Rico en 1997, con una segunda edición publicada por el Archivo General de la Nación en el 2012.

La guerra silenciosa: Las luchas sociales en la ruralía dominicana publicada en México por el Instituto Mora en 2004 con una segunda edición publicada en Santo Domingo en el 2011 por el Archivo General de la Nación.

La isla imaginada: Historia, identidad y utopía en La Española publicada por primera vez en San Juan y Santo Domingo por las editoras Isla Negra y Ediciones Librería La Trinitaria en 1997 y una segunda edición en el 2007 por la Editorial Isla Negra y Ediciones Manatí.

The Imagined Island: History, Identity, and Utopia in Hispaniola. Traducción de Jane Ramírez. Chapel Hill: University of North Carolina Press (Latin America in Translation), 2005.

Los desvaríos de Ti Noel: Ensayos sobre la producción del saber en el Caribe. San Juan: Ediciones Vértigo, 2004.

Política, identidad y pensamiento social en la República Dominicana (Siglos XIX y XX) (coeditor). Madrid: Ediciones Doce Calles/ Academia de Ciencias de Dominicana, 1999.

El pasado relegado: Estudios sobre la historia agraria dominicana. Santo Domingo: Ediciones Librería La Trinitaria/ FLACSO/ Decanato de Estudios Graduados e Investigación-UPR, 1999.

El mundo que creó el azúcar: Las haciendas en Vega Baja, 1800-1873. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1989.

El amigo Pedro ha recibido varios reconocimientos por su destacada labor intelectual. Recibió un reconocimiento por sus investigaciones sobre la República Dominicana, del Comisionado de Cultura Dominicana en Estados Unidos, 2011. Otro por su labor historiográfica otorgado por el Ministerio de Cultura de República Dominicana en 2010. Recibió el Premio Caonabo de Oro en la categoría de Escritor Extranjero por la Asociación de Periodistas y Escritores, Santo Domingo, República Dominicana, 2007 y el Premio Pensamiento de América “Leopoldo Zea”, conferido por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) por su libro “Muchos méxicos: Imaginarios históricos sobre México en Estados Unidos”, publicado en el 2016, por el Instituto Mora, de México.

Con estas credenciales, no había otro candidato más idóneo que Pedro San Miguel para ser el orador invitado en la reinstauración de la Cátedra Carlos Dobal Márquez. El jueves 24 de mayo nos ofreció una verdadera conferencia magistral, en la que con un cinismo fino hace una relectura de las interpretaciones que proponen los intelectuales caribeños. Sobre la conferencia hablaremos en la próxima entrega.