Madre de acusado de matar tres en La Toronja denuncia recibe amenazas

La madre del raso de la Policía Nacional Juan David Peña Acosta, quien junto a su padre Simeón Peña está acusado de dar muerte a tres hombres en el sector La Toronja de Santo Domingo Este, señaló que se encuentra asustada debido a las constantes amenazas de muerte que ha recibido, alegadamente, de familiares de los fallecidos.

“Yo tuve que mudarme porque andan buscándome por pistolas y machetes y de todo porque ellos dicen que se van a vengar de la muerte de su hermano. A mí me da pena y lo siento por cada madre que perdió su hijo, porque a mí no me hubiese gustado perder al mío, pero ellos estaban actuando mal y ellos insistieron en que mi hijo lo matara”, dijo Noemí Acosta.

La señora Noemí Acosta culpa del hecho a las autoridades por no actuar a tiempo con la muerte de una niña en 2017, que destaca no es su pariente, pero como sirvió como testigo del hecho esto inició las enemistades.

Se recuerda que la Oficina de Atención Permanente de la Provincia Santo Domingo impuso un año de prisión como medida de coerción a estos dos hombres.

Juan David Cuevas Acosta y su padre Simeón Cuevas Peña cumplirán la medida de coerción en la cárcel La Victoria.

Están acusados de ultimar a Miguel Ángel Montero de Óleo, Miguel Luis Sosa Santana y a Erickson Fernando Ramírez Díaz.

Lea también: Un año de prisión preventiva a los acusados de matar a tres hombres en La Toronja