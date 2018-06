El expresidente Hipólito Mejía consideró este domingo que es parte del folklore político del embuste, el reporte de la Unidad de Inteligencia de The Economist, que afirma que el expresidente Leonel Fernández ganará las elecciones en el 2020.

“Yo no sé quién pagó eso, pero yo no te voy a hablar de eso ahora cuanto todavía no se han elegido los candidatos. Ese es un blog, que se parece mucho a Leonel, se parecen a las cosas que él que publicaba antes cuando iba a California y a Francia, de que iban a venir fábricas. ¿No te recuerdas de las computadoras que se iban a hacer aquí y no se ha hecho ninguna computadora? Pero eso es parte del folklore político, que la gente le encanta habla embuste”, sostuvo al ser cuestionado sobre el informe.

Por otro lado, Mejía reiteró su apoyo a que las primarias se realicen de manera simultánea y supervisadas por las Junta Central Electoral.

El político consideró que esa modalidad es más democrática y que si las primarias las realizan los partidos el mismo día no hay forma de comprar consciencia.

“A mí no me importan lo que sea, lo que yo si se es que más democrático y más humano y si vamos a votar el mismo día todo el mundo no hay forma de comprar una ni otra gente”, sostuvo el exjefe de Estado.

El pasado viernes, la alta comisión que discute actualmente el proyecto de ley de partidos informó que acordó que la Junta Central Electoral (JCE) supervise y arbitre las primarias internas de las organizaciones políticas y que estas se realicen de manera simultánea.

“Van adelantados, yo me he mantenido un poco al margen esperando que se cumpla con lo que yo observé, era mi única función, entonces yo 25, 30, 40 años hablando de una cosa me he muy difícil cambiarme para ponerme de moda con la política”, dijo el exmandatario al ser cuestionado en ese sentido.

Mejía habló en estos términos al acudir a la feria Expo- Provisiones 2018.