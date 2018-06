No dudemos ni por un momento que la palabra de Dios contiene verdades absolutas que se cumplen con un clic de fe. Su palabra es sanidad y bendición para todo creyente. Por ello la oración de fe reduce la ansiedad y acorta las distancias entre nuestra necesidad y la provisión divina. En Juan 15 nuestro Señor Jesús declaró: “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho”. Era una manera de decirles a sus discípulos, si tu fe no mengua, ni tu osadía cesa, si nada puede separarte de mí, estarás cerca de todo lo mío, a la distancia de una oración para cambiar tu mundo. Entonces, recuerda que las oraciones de desierto no producen milagros de paraíso, cree con todo!