Thiem, Stephens y Keys avanzan; Djokovic fuera

Dominic Thiem se impuso ayer a Alexander Zverev 6-4, 6-2, 6-1, para avanzar por tercera vez consecutiva a semifinales del Abierto de Francia, al tiempo que Novak Djokovic fue eliminado.



Thiem no ha llegado nunca a la final en el Roland Garros, no obstante. Ahora tendrá que superar a un rival sorpresivo, el italiano Marco Cecchinato, que se impuso 6-3, 7-6 (4), 1-6, 7-6 (11) a Djokovic, el campeón del 2016, en una batalla que duró casi tres horas y media y tuvo varios duelos emocionantes. “Es una lástima que no pude aprovechar ninguna de mis oportunidades”, dijo el serbio.

En la rama femenina, la estadounidense Madison Keys alcanzó su primera semifinal al imponerse a Yulia Putintseva 7-6 (5), 6-4. Keys, 13ra cabeza de serie, no ha perdido un set en el torneo.

En semis, Keys se medirá con su compatriota Sloane Stephens, quien avanzó tras imponerse sin problemas a Daria Kasatkina 6-3, 6-1.