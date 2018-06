Célebre chef Anthony Bourdain es hallado muerto en Francia  

Bourdain adquirió el estatus de celebridad en el 2000 tras la publicación de su libro “Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly”, publicado en español con el título “Confesiones de un chef (Kitchen Confidential)”. Aunque estaba dirigido a cocineros profesionales, el libro se convirtió en un gran best seller.

Bourdain alcanzó gran fama gracias a su serie en CNN “Parts Unknown”, y estaba filmando un nuevo capítulo cuando lo encontraron muerto, según la cadena.

El director ejecutivo de CNN, Jeff Zucker, envió una nota a su personal diciendo que las circunstancias del deceso aún eran inciertas, pero que “sí sabemos que Tony se suicidó”.

“Tony era un talento excepcional. Un narrador. Un escritor dotado. Un trotamundos. Un aventurero. Trajo algo a CNN que nadie había traído antes”, expresó Zucker en la carta. “Este es un día muy, muy triste”.

La policía de Estrasburgo, los servicios de emergencia y las autoridades regionales dijeron no tener información, y su asistente Laurie Woolever se negó a hacer declaraciones.

Chefs, admiradores y el presidente estadounidense Donald Trump declararon su estupor y tristeza.

“Quiero brindarle a su familia mis condolencias más sentidas”, dijo Trump.

Jamie Oliver escribió en Instagram que Bourdain “realmente rompió el molde… deja a chefs y admiradores alrededor del mundo con un enorme hueco gastronómico que simplemente no puede llenarse”. El chef Yotam Ottolenghi tuiteó, “¡Estremecedor y triste!”, y Nigella Lawson que estaba “desconsolada”.

“La excepcional narrativa de Bourdain hicieron de este otrora comensal mañoso y miedoso uno muy valiente que quiere probarlo todo y siempre estaré agradecido por él y los mundos que abrió”, tuiteó Lin-Manuel Miranda.

Las personalidades de la TV estadounidense Megyn Kelly y Stacy London expresaron sus condolencias y exhortaron a quienes necesiten ayuda a usar las líneas telefónicas gratuitas para la prevención del suicidio.

La muerte de Bourdain se produjo tres días después de que la diseñadora de modas Kate Spade se suicidara en su apartamento en Nueva York. El esposo y socio de Spade dijo que la creativa y empresaria de 55 años sufrió de depresión y ansiedad por muchos años.

“Parts Unknown” parecía una extraña elección para CNN cuando se inició en 2013: diario de viaje, lección de historia, declaración de amor a la cocina exótica. Cada capítulo era una aventura. No se había visto nada parecido en una cadena tan formal, y el éxito fue inmediato.

Era una mezcla de rudeza, fantasía y sentido de la aventura, característica de la música de rock ‘n’ roll que amaba.

“Constantemente nos preguntamos, ante todo, cuál es el mayor desastre que podemos hacer la semana próxima”, dijo en una entrevista con The Associated Press en 2014.

Además de comidas, un capítulo sobre Japón en la primera temporada de la serie incluyó un extraño espectáculo con robots y mujeres semidesnudas, una visita a una banda de death metal y una comida con una mujer miembro de la comunidad sadomasoquista de la ciudad.

En 2016, Bourdain se sentó a comer bun cha en Hanoi, Vietnam, con el presidente Barack Obama.

Bourdain era reacio a analizar el porqué del éxito de su serie.

“Si uno piensa en quién es la audiencia y cuáles podrían ser sus expectativas, creo que ese es el camino a la mala calidad y la mediocridad”, dijo a la AP. “Uno sale y muestra la mejor historia posible de la mejor manera que puede. Si a ti te resulta interesante, con suerte les interesará a otros. La televisión hecha de cualquier otra manera es proxenetismo”.

Bourdain nació en Nueva York y creció en Leonia, Nueva Jersey. Escribió que su amor por la comida comenzó de joven durante unas vacaciones con su familia en Francia, donde comió su primera ostra. Era franco sobre sus problemas personales; decía que su consumo de drogas lo llevó a desertar el Vassar College después de dos años.

Comenzó a trabajar en restaurantes y así llegó al Instituto Culinario de Estados Unidos, de donde se graduó en 1978. La Brasserie Les Halles lo contrató como jefe de cocina en Nueva York en 1998.

En el prefacio de la más reciente edición de “Kitchen Confidential”, Bourdain expresó su estupor ante el éxito de su libro, que escribió levantándose a las 5 de la mañana para pasar un par de horas en la computadora antes de aparecer en la estación de salteado para el almuerzo.

Dijo que nunca pretendió desenmascarar o “arrancarle la tapa al negocio de los restaurantes”. Le gustaba el negocio como estaba.

“Lo que me dispuse a hacer fue escribir un libro que mis colegas cocineros hallaran entretenido y real”, dijo. “Quería que sonara tal como hablo yo digamos … a las diez un sábado por la noche, tras una cena ajetreada, yo y unos pocos cocineros reunidos en la cocina, bajándonos unas cuantas cervezas y charlando”.

Bourdain dijo que de verdad no tenía idea de que alguien fuera del mundo culinario prestaría siquiera atención a sus comentarios.

“La nueva cultura del chef celebridad es un fenómeno notable y verdaderamente fastidioso. Aunque no ha sido más que bueno para el negocio — y para mí personalmente — muchos de nosotros no podemos evitar reírnos disimuladamente de eso”, escribió. “De todas las profesiones, después de todo, pocas personas están menos capacitadas para ser arrojadas repentinamente a la luz pública que los chefs”.

La introducción de Bourdain a “Kitchen Confidential: Insider’s Edition” fue manuscrita por él en letras de imprenta, lo que lo hizo personal de inmediato.

Escribió sobre la dificultad de las largas jornadas de trabajo duro y mala paga, y dijo que uno de los beneficios indirectos de su éxito era su capacidad para pagar la renta. Pero había algo más que una sensación de nostalgia por los tiempos pasados.

CNN está transmitiendo actualmente la 11ma temporada de “Parts Unknown”, y Bourdain se encontraba en Francia grabando un episodio para la 12ma temporada. CNN dijo que no ha decidido aún si procederá con la actual temporada.

Bourdain se divorció dos veces y tiene una hija de su segundo matrimonio. Los arreglos funerarios no se conocieron de inmediato.