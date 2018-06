Domínguez Brito formaliza su  pedido de  destitución de Bautista y Díaz Rúa de cargos en PLD

El dirigente peledeísta Francisco Domínguez Brito informó que este miércoles formalizó su solicitud ante el presidente de la organización, Leonel Fernández, para que se convoquen a los miembros competentes y que Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa cesen de inmediato en sus funciones.

“Le solicito que sea convocado formalmente al Comité Político a los fines de que ambos secretarios cesen en sus funciones por deshonrar los principios fundamentales de nuestra organización y vulnerar sus deberes como miembros”, dice la carta colgada por Domínguez Brito, a través de su cuenta de Twitter.

El ex procurador de la República dijo que ha recibido con estupor los acontecimientos que involucran a los titulares de las secretarias Organización y Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana en la última semana.

“El primero-Félix Bautista- ha recibido sanciones drástica por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América y el segundo-Díaz Rúa- ha sido encartado por la Procuraduría General de la República por prevaricación, soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”, dijo el precandidato a la presidencia de la República por el PLD.

A través de la carta enviada al expresidente Fernández, Domínguez Brito consideró inaceptable que como organización política el PLD permita que ambos continúen en posiciones de dirección partidaria como lo han hecho hasta hoy.

“La posición de peledeistas dignos hubiese sido que ante semejantes acusaciones y cuestionamientos, ambos voluntariamente se hubiesen apartado de los cargos que ostentan y eviten mayor bochorno a nuestro partido y al legado de nuestro fundador Juan Bosch”, manifestó a través del documento.

Consideró que tanto Félix Bautista como Víctor Díaz Rúa han defraudado el lema del partido oficialista “servir al partido para servir al pueblo”.

“No merecemos, no necesitamos y no deseamos tener personas cuestionadas a esos niveles éticos y morales en ningún puesto de la dirección partidaria. Es tiempo de que el Comité Político envíe una señal disuasiva, ejemplificadora y decisiva”, agregó.

A continuación la carta íntegra de Domínguez Brito:

Santo Domingo, D.N.

13 de junio de 2018

Dr. Leonel Fernández Reyna

Presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

Su despacho.-

CC: Reinaldo Pared Pérez

Secretario General

Su despacho.-

Señor Presidente,

Quien suscribe ha recibido con estupor los acontecimientos y noticias que involucran a los titulares de las secretarías de organización y finanzas de nuestro partido en la última semana. El primero ha sido sujeto de sanciones drásticas por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, y el segundo ha sido encartado por la Procuraduría General de la República Dominicana por prevaricación, soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En este orden, a nuestro entender resulta inaceptable que como organización política permitamos que ambos continúen en posiciones de dirección partidaria como lo han hecho hasta hoy. La posición de peledeístas dignos hubiese sido que ante semejantes acusaciones y cuestionamientos, ambos voluntariamente se hubiesen apartado de los cargos que ostentan y evitasen mayor bochorno a nuestro partido y al legado de nuestro fundador Juan Bosch.

Sin embargo, ha resultado más que evidente que tanto ellos, como sus entornos inmediatos vinculados a viejas prácticas que hoy buscamos superar, son incapaces de medir la magnitud de sus acciones, aceptar y admitir sus faltas, ni examinar la obsolescencia de sus conductas frente a una sociedad dominicana que exige a la clase política, respeto, honestidad y sobre todo transparencia.

Señor presidente, habrá quienes entiendan que se precisa agotar canales institucionales formales del sistema de justicia para establecer responsabilidades definitivas antes de tomar decisiones internas a nivel partidario.

Ese formalismo tiene su lugar y momento, que tardarán y concluirán con sanciones en ese plano. Sin embargo, el plano político opera a niveles distintos, asociados a la confianza, el respeto, a la dignidad, a predicar con el ejemplo y seguir los principios que en su vida encarnó Don Juan: honestidad, humildad, austeridad, seriedad, decoro y sencillez. Ambos compañeros han defraudado nuestro lema: Servir al partido para servir al pueblo.

De lo que se trata pues, es de la acción política requerida a nivel del más alto órgano de dirección del partido para asegurar la vida institucional, que se encuentra hoy sensiblemente trastornada, e impedir que la imagen y el legado de nuestro fundador se vean afectados aún más. No merecemos, no necesitamos y no deseamos tener personas cuestionadas a esos niveles éticos y morales en ningún puesto de dirección partidaria. Es tiempo de que el Comité Político envíe una señal disuasiva, ejemplificadora y decidida.

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por los estatutos de nuestro partido en su artículo 25, literal e, le solicito formalmente que sea convocado el Comité Político a los fines de que ambos secretarios cesen en sus funciones por deshonrar los principios fundamentales de nuestra organización y vulnerar sus deberes como miembros (artículo 9, literal e).