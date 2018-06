Félix Bautista dice no tiene bienes en Estados Unidos; quitaron visa desde 2015

El senador Félix Bautista declaró la mañana de este miércoles que no tiene bienes ni propiedades en los Estados Unidos y que por tanto no es posible que hayan congelado nada. Igualmente dijo que el gobierno norteamericano le canceló el visado desde el 2015 y sus demás familiares en el 2016 y 2017.

“Salió la información de que bienes míos fueron congelados en Estados Unidos y quiero aclarar que yo personalmente ni las empresas de las que soy accionista tienen cuentas ni bienes en Estados Unidos, por tanto no se puede congelar lo que no existe”, expresó en el programa radial “El Zol de la mañana” a través de una llamada telefónica.

Dijo que la información de congelación de bienes está establecida en la ley de los Estados Unidos del 2016 y que esa es una información general que contiene la legislación que en su casa no se aplica porque no tiene bienes ni cuentas en el referido país.

“El visado fue revocada en el año 2015 cuando el proceso fue implementado por la Procuraduría general de la República a partir del 2014 y en el 2015 revocaron la visa”, expresó el legislador en llamada al programa radial Sol de la mañana. Dijo que en ese proceso judicial que vivió en el país la justicia dominicano tomó una decisión que es irrevocable.

“Si los Estados Unidos no reconoce eso, esa es una decisión de Estados Unidos y lo que vamos a suministrar al Departamento del Tesoro vía abogados son esas decisiones judiciales”, comentó.

Sobre obras inconclusas en Haití

Sobre los negocios que desarrolló en Haití, Bautista explicó que le fueron adjudicadas 29 obras y que de esas se concluyeron 22. “Esas 22 obras fueron inauguradas por el presidente Michel Martelly y en las memorias del gobierno haitiano esas 22 obras aparecen”, detalló.

Agregó que siete de esas obras no fueron concluidas entre las que figura la citada en el comunicado del Departamento del Tesoro. “A bueno dieron diez millones por una obra que no se concluyó, claro no se concluyó esa y seis más, son siete, ahora ¿por qué no se han concluido? no se han concluido porque el Estado haitiano decidió no pagar las cubicaciones, el Estado haitiano debe más de 50 millones de cubicación de obras terminadas e inauguradas y eso ha traído como consecuencia que las demás obras no se continúen”, explicó Bautista.

Dijo que tiene todas las informaciones de las obras con detalles que incluyen videos y fotografías y que por la vía correspondiente lo hará valer ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

No tiene proceso en Haití ni Estados Unidos

El senador Bautista dijo que no ha sido notificado de ningún proceso judicial en su contra en Haití o Estados Unidos. “Ellos te incluyen en esa lista en base a informaciones que le suministran y bajo el amparo de esa ley ellos te incluyen en esa lista y la misma ley también te dice como te puedes salir de esa lista”, expresó.

Dijo que se siente tranquilo porque está seguro de que no ha cometido ningún delito.