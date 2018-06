Dejan en libertad venezolanos acusados de lavado de activos

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dejó en libertad este domingo a cinco venezolanos acusados de violación a la Ley sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 155-17.

A Jorge Silfredo Romero Segovia, Heberto Gerardo Semprum, Mónica del Carmen Galiz Bracho, Liliana del Valle Ugas Luzardo, Erlinda Esther Ballestas Manotas, les fueron ocupados 103 mil dólares en efectivo, seis celulares y varias maletas con ropa.

El juez José Alejandro Vargas consideró que la acusación no especificaba un tipo penal para juzgar a los turistas y ponderó que “tener dinero no es un delito”, esto debido a que el ministerio público, representado por el fiscal Adolfo Féliz, no presentó pruebas comprobatorias de que el dinero se utilizaría con fines ilícitos.

Mientras que en audiencia, Heberto Semprum, uno de los acusados afirmó que por la crisis por la que atraviesa Venezuela, él y sus compañeros se vieron compelidos a realizar esta transacción a cambio de 200 a 400 dólares que le pagaría un hombre identificado como Francisco Rincón.

Durante la presentación de alegatos, la Fiscalía destacó que dos de las tres acusadas llevaban de forma individual 41 mil dólares ocultos en sus partes íntimas.

Nota relacionada: Conocerán coerción a venezolanos que entraron al país 103 mil dólares sin declarar