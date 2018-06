Colombia: presidente electo no enviará embajador a Venezuela

BOGOTÁ — El mandatario electo de Colombia dijo el martes ante la prensa que ha iniciado el proceso de sucesión presidencial e informó que durante su gestión no enviará embajador a Venezuela.

Iván Duque, cuyo mandato iniciará el próximo 7 de agosto, habló sobre temas de interés para Colombia y entre ellos se pronunció sobre la relación de su país con el gobierno de Nicolás Maduro.“Ante el desconocimiento que han hecho varios países de América Latina, entre ellos el gobierno colombiano frente a las elecciones (de Venezuela), nosotros no reconocemos los resultados… No podemos aceptar una representación con un gobierno que consideramos ilegítimo”, aseguró. Sin embargo, aclaró que sí se mantendrán las relaciones consulares entre ambas naciones.El sucesor de Juan Manuel Santos ganó el pasado domingo en una segunda ronda electoral contra Gustavo Pedro, exguerrillero y líder de izquierda.En otros temas, el futuro presidente colombiano dijo quiere conocer la información que tiene el gobierno de su país sobre la implementación del acuerdo de paz que en 2016 se firmó con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y dijo que “vamos a mirar con detalle lo que está ocurriendo con los cultivos ilícitos; la situación de seguridad en todo el territorio colombiano, el déficit financiero, el sistema de salud y áreas sociales”.Duque aseguró que quiere ser reconocido como “el presidente de la justicia social” y que el país no sólo le acompañe con el propósito de unirse, “sino que nos concentremos en una gran agenda social que nos permita llegar a todos los rincones del país”.Asimismo, anunció que en los próximos días se reunirá con miembros de las altas cortes y con todos los líderes de la dirigencia política colombiana.El equipo de empalme de Duque estará encabezado por el director programático de su campaña y exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla“La idea aquí es hacer un empalme riguroso y muy detallado. Obviamente nosotros vamos a trabajar en cada una de las áreas de gobierno de los 16 ministerios que están conformando”, agregó.