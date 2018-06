“Jurassic World” domina la taquilla con 148 millones

1. “Jurassic World: Fallen Kingdom”, 148 millones de dólares

2. “Incredibles 2”, 80,3 millones

3. “Ocean’s 8”, 11,5 millones

4. “Tag”, 8,2 millones

5. “Deadpool 2”, 5,2 millones

6. “Solo: A Star Wars Story”, 4,5 millones

7. “Hereditary”, 3,6 millones

8. “Superfly”, 3,4 millones

9. “Avengers: Infinity War”, 2,5 millones

10. “Won’t You Be My Neighbor?”, 1,8 millones