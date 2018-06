Cruz Jiminián responde a El Pachá: “Nunca le hemos cobrado un solo centavo a Margaro”

Santo Domingo.- El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián dijo este martes que en su clínica, al comediante José Díaz (Margaro) se le ha cubierto la asistencia médica que ha recibido.

El médico hace la aclaración luego de que el comunicador Frederick Martínez “El Pachá”, diera una entrevista señalando que a Margaro le hicieron un estudio con un costo de 75 mil pesos y que luego el doctor Cruz Jiminián determinó que este necesita un tratamiento médico de 600 mil dólares, debido a que tiene problemas de respiración.

“No he autorizado a nadie a solicitar un centavo para Margaro”, puntualizó Cruz Jiminián en un comunicado.

“Primero, yo no he hablado con El Pachá en todos estos días, no lo he visto. Segundo, nunca le hemos cobrado un centavo a Margaro, aquí desde que se internó se le ha cubierto el 100 por ciento de todo”, indicó, por lo que entiende que no hay necesidad de solicitar dinero para ser atendido en ese centro médico.

Asimismo, informó que Margaro padece de una situación complicada, debido a que tiene una salud un tanto deteriorada a nivel general.