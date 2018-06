Banda ataca a machetazos a otro adolescente en El Bronx

EEUU.- Un video divulgado por la Policía de New York muestra a presuntos integrantes de la banda Los Trinitarios en otro brutal ataque a machetazos contra otro adolescente en El Bronx.

En el video se muestra al grupo de sospechosos atacando a un menor de 14 años en una carretera el lunes pasado por la tarde mientras pasan los autos.

La policía dijo que los sospechosos persiguieron al niño allí, dejándolo en estado crítico.

Las autoridades dijeron que el incidente está relacionado con la misma pandilla que se cree es responsable del asesinato del dominicano Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz, de 15 años, frente a una bodega del Bronx el miércoles.

No se sabe si los apuñalamientos están conectados.

Un sospechoso, Ramon Paulino, ya ha sido arrestado y enfrenta cargos federales. El caso de Paulino será manejado por fiscales federales, y se siguen buscando hasta 12 sospechosos.

WANTED: Multiple suspects for the assault and stabbing of a 14-year-old male teenager on the Bronx River Parkway near East Gun Hill Road #Bronx at 5:30pm on June 18. One person has been arrested in connection to this- help us ID the others, call #800577TIPS. pic.twitter.com/4Gp8nAXUDy

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 27 de junio de 2018