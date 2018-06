Por qué no dar sólidos al bebé antes de 6 meses

Una vez el bebé arriba al sexto mes de vida surgen dudas y confusiones en las madres sobre cuándo y cómo introducir alimentos sólidos que le ayuden a obtener el crecimiento y desarrollo adecuados.

La pediatra perinatóloga Johanna Gómez lamentó que la alimentación de los infantes siga siendo guiada por las abuelas, tías y vecinas que muchas veces incurren en malas prácticas, en lugar de ser los pediatras los que tracen las pautas para lograr una nutrición adecuada durante los primeros 1,000 días de vida y evitar daños irreversibles a nivel óseo y cerebral en los infantes.

Durante la conferencia auspiciada por la Sociedad Dominicana de Pediatría “¿Qué hay de nuevo en alimentación complementaria?” la también nutrióloga manifestó que aunque no existe un patrón específico para alimentar a los niños, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la leche materna debe seguir siendo el principal alimento del niño hasta el primer año de vida y ser complementada con alimentos que aporten los nutrientes y vitaminas suficientes.

La especialista dijo que una de las mayores controversias tiene que ver en el tiempo en que se deben introducir los sólidos, tras destacar que múltiples estudios muestran que lo más seguro es hacerlo a partir de los seis meses, ya que antes puede declinar la intensidad de la succión y afectar la lactancia, aumentar el riesgo de infecciones diarreicas y reacciones alérgicas o intolerancias alimenticias, o se puede suministrar un exceso de proteínas que no pueden ser procesadas adecuadamente por el bebé por la inmadurez de sus órganos.

Dijo que tampoco es adecuado hacerlo muy tarde ya que el niño puede desnutrirse o adquirir malos hábitos alimenticios. En ese sentido, recomendó exponer al niño a distintos sabores, texturas y olores. Agregó que para que un niño acepte un alimento nuevo debe ser ofrecido hasta ocho veces.

El estómago del bebé es 20% inferior al del adulto

Dijo muchos padres se desesperan cuando ven que el bebé no se come todo lo que se le sirven en el plato, sin tomar en cuenta que su estómago entre los seis y los 12 meses tiene apenas el 20% de la capacidad del estómago de un adulto. No obstante, necesitan un 500% más de nutrientes que los adultos que debe ser suplido con alimentos ricos en hierro, zinc, vitamina A y proteínas.