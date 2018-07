“La Materialista” celebra 10 años en la música

Para la cantante urbana “La Materialista”, todo llega en su momento, y más si se está preparado para recibirlo.



La intérprete dominicana, oriunda de Santiago de los Caballeros, dijo a elCaribe que no le ha sido fácil llegar hasta donde está y que su “carita bonita” no ha sido suficiente para alcanzar sus 10 años de trayectoria, sino que ha tenido que demostrar una y otra vez que sí tiene talento y que cree y ama lo que hace. “La perseverancia define mucho tu destino, no necesariamente decir tengo talento, sino ir detrás de los sueños y trabajar para alcanzarlos; pero hacerlo por la vía de la honestidad y el respeto personal y al público”, manifestó.

Yameyry Infante Honoret, nombre de pila, adelantó que su carrera está en una nueva etapa en la cual prepara varias colaboraciones con otros urbanos criollos como Shelow Shaq, Ceky Vicini y Musicólogo, y con el dúo boricua Jowell y Randy.

La autoproclamada “Reina de la música urbana” dijo estar sumamente feliz por la acogida que han tenido los temas que ha presentado durante este año, como son “Cuando oro”, “Sensei”, “Niveles”, “Te lo compré”, en colaboración con “Chimbala”, y su más reciente sencillo “Nunca maniquí, el cual modificó a raíz de la prohibición de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos.

La intérprete de “Booty de goma”, reconoció que en sus canciones “juega mucho con el doble sentido”, pero no es tan explícita como otros exponentes. “No podemos dejar de hacer las cosas que funcionan, todo se puede hacer con precaución y medidas, sin excederse. Lo que pasa es que se ha llegado a un punto donde todo el mundo quiere hacer las cosas mejor que el otro y estamos muy influenciados por los boricuas, y como a ellos no los sancionan aquí, pues algunos artistas copian”, dijo.

La cantante de 34 años también ha llevado su carrera a la pantalla grande. Reveló que está trabajando en varios proyectos cinematográficos que estarán listos para el próximo año, y que hace un mes, en Perú, se presentó la película A tu lado, en la que tuvo el papel principal y que se rodó en Punta Cana.

La cantante ha participado en cintas como Biodegradable (2013), Lotoman 003 (2014) y Dos policías en apuros (2016).