Experta cuestiona manejo de casos por la Policía Nacional

En momentos que la delincuencia y la criminalidad ha ido en aumento y que la Policía Nacional es cuestionada por el manejo de los últimos casos, la experta en temas de seguridad y defensa Josefina Reynoso advierte que las consecuencias que esta situación puede provocar “son muy graves”.



Casos inconclusos, riesgo de que la justicia no pueda sancionar de manera oportuna y eficiente los sucesos, debilidad procesal e intranquilidad ciudadana, son algunos de los puntos que la especialista señala.

Al ser entrevistada por elCaribe, Reynoso sostiene que la violación del debido proceso altera o contamina las pruebas que puedan ser obtenidas o que en cambio, se vulneren los derechos fundamentales de las personas, algo que según ella, es conocido por las mismas autoridades porque es un punto que está establecido en el Código Procesal Penal dominicano.

Una debilidad

Considera que la admisión del vocero de la Policía, Frank Félix Durán Mejía, de que en el allanamiento realizado el pasado sábado en el sector Katanga, de Los Minas, donde oficiales que buscaban a los presuntos atracadores de la entidad bancaria en La Isabelita, estaban sin la orden de un fiscal y que es algo “que se ve con mucha frecuencia”, es una debilidad de la uniformada, del Ministerio Público y del Ministerio de Interior y Policía, por no trabajar en conjunto.

“La Policía Nacional es el órgano que acompaña a la justicia, son los que nos representan en materia de seguridad porque por su naturaleza son los que tienen que ver con la seguridad del interior o la seguridad ciudadana. Sin embargo, no es un hecho único y exclusivo de la Policía. Hay otras instituciones como lo es justicia, como lo es Procuraduría, como es el Ministerio de Interior y Policía, que deben de trabajar en conjunto para fortalecer la Policía Nacional”, expone.

La experta fustiga que prácticas como estas se den y que a la larga se conviertan en una constante. “Una cosa es que ellos lleguen al lugar, pero no pueden entrar hasta que no llegue el fiscal. Pueden estar en el entorno sin embargo, no pueden hacer el allanamiento hasta que no llegue el fiscal. Si esto se produce, entonces hay una violación al orden y al procedimiento y como consecuencia, si no se cumplen los procedimientos, esto puede traer como resultado que al final no se llegue a juicio”, critica.

Para Reynoso, la delincuencia que impera en la actualidad es producto de que en el país no existen políticas públicas adecuadas que ayuden a reducir y prevenir.

Dice hay que pensar en política estratégica

Trabajar en la imagen de la Policía y pensar en una política estratégica para dar respuesta a los temas de seguridad ciudadana, son dos puntos que la experta ve como fundamentales. “Hasta ahora no tenemos un Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, que es el órgano asesor del presidente de la República para dar respuesta en temas de seguridad, pero no solo eso, sino que muchos países han creado un ministerio de seguridad pública”, indicó.