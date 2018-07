Política y legislación tributaria realiza taller con el sector zonas francas

Con la finalidad de dar a conocer la metodología que el Ministerio de Hacienda utiliza para la elaboración del análisis costos beneficio de los proyectos de inversión que buscan acogerse a las leyes de incentivo de República Dominicana, la Dirección General de Política y Legislación Tributaria (DGPLT) realizó un taller dirigido a los miembros de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) y del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).

En la actividad, denominada “Taller Introductorio a la Metodología para los Análisis Costo Beneficio de los Incentivos Tributarios en República Dominicana, Caso Zonas Francas”, se expusieron temas concernientes al gasto tributario y la metodología que se aplica para determinar el valor agregado de los proyectos de inversión, la redundancia o no de los incentivos y el impacto positivo que esas inversiones podrían proporcionar al país, a través de generación de divisas, empleo de mano de obra, encadenamiento con el resto de los sectores productivos y transferencia tecnológica, entre otros.

Al pronunciar las palabras de apertura del taller, Ruth De Los Santos, directora general de la DGPLT, afirmó que el análisis costo beneficio, previsto en el Artículo 45 de la Ley No. 253-12, sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, busca evaluar la rentabilidad para el país de los ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar incentivos tributarios a un proyecto de inversión.

Este análisis fortalece la relación entre el gobierno, las empresas y la sociedad en la medida en que se puede comprobar que esa inversión tiene efectos positivos que compensan la posible pérdida de ingresos, por ello la DGPLT estableció un mecanismo de coordinación con diferentes instituciones para implementar este requerimiento de manera paulatina con los distintos sectores.

De los Santos explicó que ese proceso inició con la Ley No. 158-01, de Fomento al Desarrollo Turístico, continuó con el Decreto No. 262-15 sobre Centros Logísticos y luego con la legislación No. 28¬01, que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, oportunidades en las que se realizó la evaluación de costos y beneficios de los proyectos que solicitaron acogerse a alguno de los esquemas de incentivos.

“Para el Ministerio de Hacienda es importante que el sector de zonas francas conozca cómo funciona la metodología y cuáles son los elementos que la DGPLT evalúa al momento de ponderar el otorgamiento de los incentivos tributarios”, precisó la funcionaria.

Durante el taller, Mariam Ortiz, subdirectora de la DGPLT, hizo una descripción general del Informe de Gasto Tributario en República Dominicana, que acompaña el Proyecto de Ley General de Presupuesto del Estado que todos los años el Poder Ejecutivo somete al Congreso Nacional. Explicó, además, el panorama de la presión tributaria en el país y algunas de las razones por lo que la misma es baja en relación con otros países de la región.

Asimismo, la encargada de la División de Fiscalización y Evaluación de Incentivos Tributarios de la DGPLT, Paola Rodríguez, expuso la metodología de evaluación de los incentivos tributarios, su implementación y los requisitos mínimos que se deben remitir para elaborar el análisis.

El taller contó con la asistencia del subdirector ejecutivo del CNZFE, Daniel Liranzo; el presidente de ADOZONA, Federico Domínguez Aristy; y el vicepresidente ejecutivo, José Manuel Torres, quienes agradecieron al Ministerio de Hacienda esta iniciativa y su apertura para tratar temas que preocupan al sector de zonas francas. Asimismo, estuvieron presentes los representantes del pasado presidente, Denisse Sena y Melvin Vallejo, entre otros funcionarios de ambas entidades.