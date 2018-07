El PRM tiene el reto de reorientar su papel de oposición

El anuncio de la organización de que se movilizará en las calles tiene que pasar de las palabras a los hechos

El anuncio de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de que se movilizará en las calles para enfrentar al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sería el inicio de un cambio de actitud porque hasta ahora ha lucido rezagado frente al Gobierno, tanto en la oposición política como en las demandas sociales.

Ese partido estuvo concentrado en lo que va de año en la convención para elegir nuevas autoridades y concluido ese proceso ha hecho el anuncio de que “va para la calle”. Aunque el segundo gobierno del presidente Danilo Medina ha tenido que enfrentar situaciones de duras críticas por el tema de las primarias en la ley de partidos, y demandas sociales vinculadas al tema de la corrupción, en ningún caso el PRM ha sido el protagonista de esas acciones.

En el debate de las primarias, Leonel Fernández y el sector que representa en el PLD fueron los principales protagonistas y en la lucha contra la corrupción y la impunidad, Marcha Verde. En el caso del movimiento verde, el PRM pudo sacar mejor capital político, aunque no encabezara el movimiento, pero la inclusión de seis dirigentes en el expediente de Odebrecht le restó calidad para capitalizarlo. Igualmente, la aparición de carteles con la figura del expresidente Hipólito Mejía en esas marchas en las que llegó a participar Luis Abinader, generó malestar interno en la organización.

El PRM ahora tiene nuevas autoridades y han decidido de nuevo dar apoyo al movimiento social que ha convocado una manifestación masiva para el 12 de agosto denominada “la marcha del millón”.

Hasta ahora, el mayor éxito de oposición política del PRM y el denominado Bloque Opositor fue la renovación de los órganos electorales, una demanda que iniciaron en conjunto desde que concluyó el proceso electoral.

¿Cuáles son los problemas sociales?

Según la encuesta Asisa, publicada en abril de este año, los problemas que más preocupan a la ciudadanía son la corrupción, inseguridad ciudadana, costo de la vida, bajos salarios y la migración haitiana ilegal. La encuesta Gallup, publicada al final de marzo, ofrece resultados similares, y enumera que las principales preocupaciones de la gente son la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida y la inflación. Sin embargo, aunque el PRM, especialmente Luis Abinader, ha puesto énfasis en las críticas a esos temas, especialmente la inseguridad ciudadana, no logran una línea de comunicación y de acciones sociales que ponga presión al Gobierno.

En la práctica, el PRM luce desorganizado en la línea de comunicación de oposición, una muestra es que las críticas que Abinader emite contra el Gobierno en las redes sociales podrían tener más impacto. “Las calles deben ser lugares seguros donde los dominicanos y sus hijos transiten libre y pacíficamente, no lugares donde la inseguridad y la delincuencia los termina convirtiendo en prisioneros temerosos de sus hogares. Cero Tolerancia con los delincuentes”, esa crítica la emitió Abinader el 2 de julio ante la alarma nacional por los hechos de violencia de esos días y que incluso obligaron al presidente Danilo Medina ha anunciar de nuevo al patrullaje mixto.

Ese comentario de Abinader apenas recibió 88 retuits y 149 me gusta, lo que evidencia la debilidad comunicacional en las redes sociales para un político de su calibre que figura entre los favoritos para presidente en el 2020.

El politólogo Freddy Ángel Castro sostuvo que el PRM tiene la oportunidad de reenfocar su papel de oposición en temas como los referidos por las encuestadoras. “Lo que habría que ver es si se quedan en una simple declaración o si obedece a un plan político, a un cambio de actitud, por lo tanto, eso será lo fundamental”, expresó. Sostuvo que si el PRM se queda cruzado de brazos el activismo del PLD se los “va a llevar de paro”.

Consideró que si el PRM asume una actitud de zigzagueo con relación al tema de las primarias podría generar confusión y resultar afectado. “El PRM está rezagado en la movilización y la propuesta política, en cuanto a la propuesta política no lucen claros, no hay transparencia, hay una especie de zigzagueo y no lucen claros, no hay una propuesta clara ante el país sobre la ley de partidos políticos”, expresó el especialista.

Comisión presentará mañana un plan a cúpula

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, informó que mañana la comisión que designó la Comisión Ejecutiva para que elabore un plan de lucha presentará el informe con las recomendaciones sobre sus acciones futuras ante ese órgano. “El PRM acompañará a la sociedad, estará ahí construyendo alternativas, construyendo otra visión de país”, señaló. La Comisión la integran los titulares de las secretarías de Organización, Gestión con la Sociedad Civil, Comunicaciones, frentes sectoriales y de Transporte. “Vamos a demandar la solución de las grandes problemáticas nacionales, así como su apoyo a los esfuerzos ciudadanos convocados alrededor de causas justas y principios que nos una a ella”, expresó. El PRM anunció su apoyo a la “marcha del millón” de la Marcha Verde.