“Danilo Medina quiere dividir la oposición”

Sostuvo que el bloque opositor es uno de los aciertos políticos más importantes en años

La supuesta intención del presidente Danilo Medina por reelegirse lo habría llevado a desarrollar una estrategia que dividiría el bloque de partidos de oposición al proponer al Partido Revolucionario Moderno (PRM) que apoye su propuesta de primarias simultáneas con padrón opcional y que recibió un rechazo rotundo de los demás partidos de ese conglomerado. La reflexión es del presidente del Partido Humanista Dominicano (PHD), Eléxido Paula, uno de los nueve partidos que integran el denominado bloque de oposición.

¿Cómo evalúa el bloque opositor?

Uno de los aciertos que la población dominicana ha visto en el accionar político de los últimos dos años ha sido este grupo de partidos que nos hemos juntado luego de las elecciones traumáticas del 2016. Ese es un gesto de la vida nacional que pocas veces ha ocurrido en los últimos 40 años. Es un elemento fundamental para la vida política en el sentido de que sí es posible que políticos de distintos perfiles, partidos de izquierda, centroizquierda y de derecha puedan juntarse a visualizar temas nacionales.

¿Hubo un impasse en el bloque por la variación del PRM con relación a las primarias en el proyecto de ley de partidos, superaron esa situación?

Nada se ha superado hasta que no se consensúe la ley de partidos. Esa ley la tiene atascada el PLD. Once partidos nos pusimos de acuerdo y todo iba bien hasta que el Gobierno empezó a hurgar en la oposición para buscar un bajadero y el bajadero fue proponer a un partido político del bloque de oposición que cada partido escoja el método y el tipo de padrón. Eso tiene un doble sentido porque una parte estaría en el derecho de tener unas elecciones abiertas y otros cerradas. ¿Quién es que ha estado abogando por primarias abiertas? Una facción del partido de gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina, que todo parece indicar que tiene de nuevo aspiraciones presidenciales. Por eso no se le puede dejar esa brecha..

¿Qué lo hace pensar que el presidente quiere reelegirse?

Las primarias abiertas ¿para qué son?; las visitas sorpresa, la continuidad y tanto calor a las visitas sorpresa ¿para qué son? Aquí no se inaugura ni una escuela de dos aulas que el presidente no vaya, pero desde un retrete hasta un club de recreación lo va a inaugurar el presidente, quiere estar en todo, hasta en la sopa porque quiere reelegirse. Pero además, quiere fracturar los partidos de la oposición, quiere hacer esfuerzo para dividir, porque divides y vencerás, y eso también tiene el propósito ulterior de reelección. Todos los precandidatos que salieron en el PLD que son seguidores de él es para que él recoja después.