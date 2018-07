Cámara Americana reconoce y felicita a Robin Bernstein como embajadora designada en RD

Santo Domingo, 2 de julio.- La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR, por sus siglas en inglés) reconoció la decisión del comité del Senado de Estados Unidos de aprobar la nominación de la empresaria Robin Bernstein, propuesta por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de ese país en la República Dominicana.

“Extendemos nuestras felicitaciones a la embajadora designada de Estados Unidos en República Dominicana, y aquí la recibiremos con la cálida bienvenida que solo los dominicanos saben ofrecer”, expresó William M. Malamud, vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR. “Nos sentimos optimistas y convencidos de que, con esta designación, continuaremos nuestra labor con la embajada estadounidense de contribuir con el mejoramiento económico, social, y jurídico de ambas naciones”.

“Somos afortunados de tener como embajadora designada a una persona que tiene una relación cercana con el Presidente Trump por muchos años”, agregó.

Bernstein se ha desempeñado como presidenta y directora de Richard S. Bernstein and Associates, Inc., desde 2004, y vicepresidenta y directora de Rizbur, Inc., desde 2002, ambas en West Palm Beach, Florida.