Abinader advierte intento de repostulación generaría ambiente de desestabilidad e ingobernabilidad

El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, consideró este domingo que en la situación de dificultades que vive el país no hay ninguna oportunidad de reelección presidencial, pero que sólo un intento de repostulación formal del presidente Danilo Medina generaría una situación de desestabilidad y crearía un grave problema de gobernabilidad para la nación.

“Que no se jueguen con eso, que no jueguen con la paz pública, ellos saben que la propaganda reeleccionista es un factor de perturbación que el país no necesita”, explicó Abinader al considerar “temeraria, irresponsable y peligrosa para la paz pública la acción de quienes mandan a promover la reelección”.

El economista y líder político se refirió al tema al responder preguntas sobre la exhibición de pancartas reeleccionistas en una reciente actividad encabezada por el Presidente.

Afirmó que cualquier intento de repostulación presidencial, que es inconstitucional, tendrá una reacción generalizada de oposición, a la cabeza de la cual estará el PRM.

Abinader expuso que dada la incapacidad en que ha caído el modelo de gobierno del PLD para dar respuestas a las necesidades de la sociedad, todas las fuerzas sociales y políticas que aspiren a un cambio deben unificarse en una amplia coalición para ganar las próximas elecciones y gobernar en base a un programa de transición, que tenga como objetivo fundamental cortar la corrupción y la impunidad, darle vigencia a la Constitución y las leyes y dar inicio a un plan nacional de desarrollo.

Expuso que ese cambio es indispensable y urgente porque los gobiernos del PLD han generado en República Dominicana un ambiente de desorden e inseguridad y con la gente viviendo en un estado de ánimo de desesperanza.

Y dijo que el país es excesivamente caro en el precio de los alimentos y otros bienes y servicios de la vida diaria y, sobre todo, en el costo de la salud de la gente, que es insostenible para todo tipo de familia, incluso para las de mayores ingresos.

RD$1,400 millones en publicidad. Dijo en otro aspecto que el gobierno del PLD no tiene manera de explicar cómo pudo gastar más de mil 400 millones de pesos en publicidad, según datos de la Contraloría General de la República, mientras los vehículos de la Policía a veces no tienen combustible y los hospitales públicos carecen de material elemental para atender a sus pacientes.

En ese aspecto afirmó que la negativa a que el Congreso Nacional conozca en detalles los pagos hechos por el gobierno a los publicistas Joao Santana y Monica Moura es parte de la característica de falta de transparencia y de suficiente información sobre el manejo de los fondos públicos en los gobiernos del PLD, y a eso se deben los alarmantes niveles de corrupción e impunidad que se viven en el país.

Resaltó que la negativa a cumplir las normas de transparencia y fiscalización del manejo de los fondos públicos coloca al gobierno del PLD de espaldas a la ley, pues no cumplen tampoco la ley en lo relativo al descontrol migratorio y tantos otros aspectos, y que por eso sostiene que el país tiene que hacer un cambio radical, ya que frente al desorden peledeísta el respeto a la Constitución y las leyes representan un cambio profundo.

Sesgo político. Atacó la forma en que las autoridades del PLD están manejando el caso Odebrecht, con un fuerte sesgo político , en el que cometen la peor de las injusticias que son las acusaciones en contra de los ex presidentes del Senado Andrés Bautista y Jesús Vásquez, que se hacen para vincular al PRM, cuando ellos conocieron y aprobaron escasos contratos en sus gestiones, los cuales fueron discutidos y aprobados de manera transparente, lo que no ocurrió en las gestiones congresuales del PLD, que cargaron con el mayor peso de la aprobación de contratos.

Abinader produjo sus declaraciones en Aeromundo, transmitido hoy en Color Visión.