“Este año legislativo ha sido uno de los más débiles”

El diputado del Partido Revolucionario Dominicano y su actual vocero, Radhamés González considera que la Cámara de Diputados, con sus altas y bajas ha avanzado de manera administrativa. Paradójicamente entiende que el órgano legislativo ha ido perdiendo la independencia de la que gozaba, por la mayoría absoluta de un solo partido.Estima que la expansión de la Cámara no benefició a la democracia ni al fortalecimiento institucional, por lo que una Cámara más pequeña funcionaba mejor. El legislador, que al término de su periodo tendrá 18 años representando su partido y tres como vocero, califica este año legislativo como uno de los más débiles, por la baja aprobación de proyectos.

¿ Cómo evalúa el cambio que ha tenido la Cámara Baja desde su llegada hace 16 años hasta ahora?

Hemos avanzado de manera administrativa. No es el mismo Congreso, cuando yo llegué aquí la oficina de los diputados no existían y el bloque era un solo, ahí tenían que despachar todos. En la gestión de Alfredo Pacheco, se hizo este edificio que fue donde se alojaron la oficina de los diputados y eso da más facilidad.La Cámara ha tenido sus altas y bajas. Antes había un Congreso más pequeño. Cuando entré aquí eran 150 diputados, era más manejable, y había más equilibrio, porque a pesar de que en ese momento el PRD tenía la mayoría, no era una mayoría absoluta lo que quiere decir que para sacar los proyectos necesariamente había que hacer consenso.

¿Es decir, que usted piensa que la expansión de la Cámara no trajo beneficios?

Con 150 diputados el Congreso hubiera funcionado de maravilla, es probable que tuviéramos más equilibrio y eso contribuye al fortalecimiento la democracia. Ahora se están dando unas discusiones en el Congreso, con posiciones políticas que se ven como chisme de un patio cualquiera, y eso es básicamente como todo el mundo tiene derecho a aspirar, no importa la capacidad. Si un partido entiende que ese candidato le genera votos, no pregunta de dónde viene, qué hace, sino que lo inscriben… y de repente tienes en la Cámara de Diputados muchas personas que no tiene las condiciones políticas, profesional y son personas que cuya conducta en un escenario como este no es digna de alabar.

¿Cuáles son las dificultades entonces que ahora usted percibe?

El problema principal es que los partidos políticos no se han preocupado por tener dirigentes con capacidades para ocupar las posiciones, y los partidos piensan más en quien puede atraer votos.

Pasando un balance a este año legislativo que casi termina, ¿cómo lo valora?

Este año legislativo ha sido uno de los más débiles. Pocos proyectos aprobados nos hemos pasado el año discutiendo la ley de partidos, de que sí, que no, engrapado en un solo lugar. Hay leyes que deben ser aprobadas inmediatamente como el Código Penal, la ley aguas, la Ley Electoral, el Código Civil… si pudiéramos sacar esas leyes del Congreso, nos pudiera dar ese respiro. Sin perjuicio de nadie, no hemos tenido fruto en este año legislativo.

¿A qué usted cree que se deba?

El Partido de la Liberación Dominicana es un partido que ha tenido muchas luces, comete errores como todos los partidos, y pienso que el PLD cometió un error que debe ser uno de los más grandes, porque le ha hecho daño al partido, a la Cámara y al país. Desde que el Comité Político decidió repartir la Cámara año por año y con nombre, no ha permitido tener un liderazgo sólido dirigiendo.

Esas leyes que menciona son las mismas de siempre. Más de 10 años debatiendo los mismos temas, parecería cómo si no se trabajara.

Se trabaja mucho, pero faltan resultados. Hay muchas leyes de estas que el problema son los intereses. Ese es el problema financiar campañas. Los empresarios dan a todos los partidos, y tienen sus tentáculos en las estructuras partidarias que son los que dirigen el Congreso. Por eso decimos que se necesita la ley de partidos, no importa el padrón, es que debemos saber, quien financia a los partidos, porque aquí se discuten temas y a alguien se le ocurre llamar a la cúpula de los partidos y decir la cosa debe ser así, y la cúpula viene donde los diputados y la gente dice ah! los diputados, pero es que mandaron, porque se tocan interese de una persona que tal vez financió la campaña. Lo importante de esta ley es saber quién financia para que los congresistas puedan tomar decisiones sin tener vinculación con ningún sector poderoso.

¿Está perdiendo la Cámara la independencia, es lo que quiere decir?

Claro que la está perdiendo. Fíjate que ahora mismo el Gobierno decide mandar un proyecto y está aprobado en una semana. Tener un partido la mayoría absoluta del Congreso le hace daño a la democracia. Por ejemplo el proyecto de ordenamiento territorial el país lo necesita, pero parece que al Gobierno no le interesa. Lamentablemente fruto de esa mayoría, el Congreso se ha disminuido.

La bancada del PRD se ha ido achicando. Iniciaron este cuatrienio con 17 diputados y quedan 14. ¿Cuál es la lectura que le da?

Para nosotros esto ha sido lo más difícil. El PRD, el partido más viejo es el que menos ha gobernado por los conflictos internos que hemos tenido. La última división del partido nos ha llevado a una posición disminuida, sin embargo, estemos aliados al gobierno o no, tomamos posiciones independientes como partido. Somos un partido con identidad propia a pesar de la alianza. Una alianza con el partido de Gobierno, no es tan fácil trabajar para su crecimiento, porque si eres parte del Gobierno debe buscar las soluciones que te puede dar.

La dirigencia del PRD ha dicho que va con candidaturas propias para las elecciones del 2020. ¿Cómo van los trabajos?

El PRD está en la obligación de definir candidaturas, enfocarse en eso, para que la simpatía y liderazgo que tengan esas figuras se le sume al PRD. Si hacemos eso, nosotros nos vamos a fortalecer.

Ya usted va a ser mayor de edad aquí. ¿Cuál es el siguiente paso político de Radhamés?

Pienso ser el próximo alcalde de Santo Domingo Oeste. Las autoridades municipales del municipio tienen 18 años, y tanto a ellos como a mí se nos agotó el ciclo. Nosotros implementaremos el presupuesto participativo y que sean los munícipes que decidan las obras que quieran que su alcaldía le haga, no un capricho del ejecutivo municipal.

De los proyectos que usted ha impulsado, ¿cuáles les gustaría que se aprobaran antes de marcharse?

Yo no quiero irme de aquí sin que se apruebe el proyecto de ley de ordenamiento territorial y el proyecto de exequatur. También la ley de partidos. Creíamos que se iba a aprobar pero ya no. Yo dije que si queremos ley de partidos no tenemos que visitar a nadie, solo hay que ir a la Avenida Independencia en la casa pintado de amarillo y morado y ahí se resuelve el problema de la ley de partidos.