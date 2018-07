Tommy Torres logra más conexión con fans de RD

El cantautor Tommy Torres tenía mucho tiempo sin presentar en Santo Domingo un concierto como el del sábado: acompañado de toda su banda y un extenso repertorio, al que no le faltó nada para celebrar sus 17 años de carrera musical.

Aunque en otras ocasiones había ofrecido actuaciones íntimas y cortas para fans en República Dominicana, el intérprete boricua no dejó pasar esta oportunidad para contar la historia detrás de cada uno de los 21 temas que formaron su cancionero de la noche.

“Algunos la llaman una profesión, pero nosotros decimos que ser músico es una vida que nos propusimos hacer, y que nos lleva viajando por todos lados. Vivimos haciendo lo que amamos gracias a ustedes que hacen esto posible. Puede parecer la cosa más bonita y romántica del universo enamorarse de un músico, sin embargo, solo las que no lo han hecho son las que gritan emocionadas, pero no es fácil. Sin embargo, cuando un músico se enamora tiene que ser claro: Este soy yo, no voy a cambiar de profesión”, dijo al interpretar “Lo que siento por ti”. Con cuatro músicos, dos guitarras y muchas anécdotas acompañó su cancionero que, en su mayoría, fue coreado y aplaudido por sus fanáticos en Hard Rock Live.

El artista de 47 años, interpretó piezas como “Un poquito”, “Imparable”, “Mar adentro”, “Todo me recuerda a ti”, “Corazón roto” y “Perderme en ti”.

Desde su aparición en el escenario, luego de la actuación de la cantante Kiara Franco, el público gritaba y pedía “Querido Tommy”, “Pegadito” y “Tú y yo”, las que Tommy dejó para el final al público con deseo de pedir más.