“El Cocodrilo” niega que le hayan amputado pierna y pide oración por su salud

El presentador de televisión Nelson Javier -El Cocodrilo- desmintió categóricamente este miércoles que le hayan amputado una pierna como se ha rumorado.

Mediante dos videos que colgó a Instagram, el también productor de televisión sí confirmó que se encuentra ingresado en un centro de salud debido a complicaciones que ha presentado con la con su salud.

“Quiero desmentir categóricamente que a nosotros no nos han cortado piernas. Estamos recluidos en un centro de salud, es cierto, pero no nos han cortado pierna, no tenemos ese grave problema hasta ahora”, fue reiterativo.

De igual forma, “El Cocodrilo” sí confirmó que ha estado mal de salud pero con otros trastornos.

El comunicador pidió las apersonas que tengan interés en su salud, que se comuniquen con su hijo Pedro; su esposa, doña Lolyn Bierd de Javier; Haime Thomas, quien fue designado como vocero familiar.

“Vamos a recuperarnos, nos estamos recuperando y solamente necesitamos de las oraciones y del cariño de ustedes, pero para la tranquilidad de mucha gente, de muchos familiares que tengo fuera de Santiago y mucha gente internacionalmente que ya está preocupada por nosotros, a nosotros no nos han cortado ninguna pierna”, repitió Javier quien subrayó que eso no sucederá.

Pidió a la población que ore por su salud y que sigan apostando que todo saldrá bien y a que se recuperará la antes posible.