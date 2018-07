11 marcas tienen valsartán contaminado

Los nombres comerciales de los antihipertensivos que contienen valsartán como principio activo, y cuyos lotes resultaron contaminados con un cancerígeno, son Aremis, ATDOS Union Trio, Ampliron, Co-vapresan, Pexabre, Varcoram, Terapres, Valchem, Valscard, Valodipin, Pasufel y Gioten en sus distintas presentaciones.



La información la ofreció ayer la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), quien continúa dando seguimiento a la alerta emitida por agencias internacionales sobre la presencia de la impureza Nnitrosodimetilamina (NDMA) en el medicamento fabricado con materia prima del proveedor chino Zhejiang Huahai Pharmaceuticals.

Entre los laboratorios y distribuidoras nacionales que se han identificado con lotes afectados de valsartán figuran Laboratorios Acromax Dominicana, Laboratorios Feltrex, Laboratorios Gefarca, Laboratorios Mallen, Rowe, Dr. Collado, Roemmers, Laboratorios Cardiotech Pharmaceutical SRL y Chemicals Laboratories Pharmaceuticals/Distribuidora Fraperco SRL.

Promese ordena retirar valsartán de Farmacias del Pueblo

El director de Programa de Medicamentos Esenciales (Promese) confirmó a elCaribe que tras la alerta emitida por Digemaps se dieron instrucciones para que la dispensación de valsartán de 160 miligramos a la población fuera suspendida.

Antonio Peña Mirabal dijo que están a la espera de recibir la totalidad del producto que se encontraba en existencia en todas las Farmacias del Pueblo para cuantificar la cantidad y hacer el posterior reclamo al suplidor.

Digemaps instó ayer a los laboratorios fabricantes y las distribuidoras que han sido afectados con este principio activo a retirar estos productos del mercado nacional y de todos los canales de distribución en un plazo no mayor de quince días.

Al mismo tiempo, exhortó a los pacientes a no dejar el medicamento sin antes acudir a su médico y a los profesionales de salud a dar las orientaciones pertinentes a sus pacientes en relación al uso y consumo del principio activo.

La referida impureza se ha generado como consecuencia de un cambio en el proceso de fabricación de valsartán autorizado por el EDQM (siglas en inglés de European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, Dirección Europea de la Calidad de los Medicamentos) del Consejo de Europa.

La Sociedad Dominicana de Cardiología y su presidenta, Claudia Almonte, ha exhortado a los pacientes a consultar con su médico para verificar que el medicamento prescrito no sea de los contaminados con la impureza.