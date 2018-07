Milagros Germán sale ilesa tras accidente de tránsito

La diva de la televisión dominicana, Milagros Germán, informó que salvó su vida tras ser ver embestida la yipeta en que viajaba por otro vehículo a su salida del programa “Chévere Nights”, que se transmite por Telesistema, canal 11.

La comunicadora que compartió la información en Instagram, dijo que el accidente se produjo en la avenida Rómulo Betancourt cruzando la Winston Churchill.

‘Así quedó el vehículo que me impactó ayer noche saliendo de “Chévere Nights”. Esto que voy a contarles lo comparto como testimonio y para que tengamos en cuenta lo importante que es protegerse”, escribió al lado de la foto de un carro azul cuya parte delante quedó destruida.

Un el post, explica que ella viajaba junto a su chofer, al que solo identificó como Francisco, y que cuando se disponía a cruzar “con el semáforo en verde y a velocidad baja”, el carro vehículo, que era “conducido por un hombre que se encontraba borracho”, se le estrelló por la parte de atrás de su vehículo.

“Yo venía completamente ajena, contestando por el celular unos mensajes, pero Francisco, viendo la inminencia del golpe, hábilmente aceleró para reducir el impacto por lo que el golpe no fue de lleno en el cuerpo de mi yipeta”, subrayó Germán.

Agregó que su vehículo dio tres vueltas y cayeron en el carril contrario, con el vehículo atravesado en la calle.

“Les comparto esto porque anoche entendí la importancia de tomar deliberadamente, medidas que nos protejan. La primera es andar despacio”, manifestó.

Milagros Germán expresó que por ir en baja velocidad fue que a su conductor le diotiempo de pensar y reaccionar.

“Después, gracias a Dios!!! Andaba en el vehículo que andaba. Muchos saben que soy imagen de la marca Lexus, a la que no voy a taguear porque esto no es propaganda. Si no hubiese sido por ése vehículo, hoy probablemente no estaría dando este testimonio”, expresó.

“La Diva” dijo que vehículo quedó con el golpe del impacto, distinto a lo que le pasó al carro que la impactó, “y que por suerte no costó la vida a sus conductores”.

Alertó a la población a viajar con el cinturón puesto aunque estés sentada atrás.

“Yo NO Lo tenía puesto y por eso di varios brincos y me di un trancazo en una pierna”, reconoció la comunicado sale hoy de viaje a ver a sus hijas.

“Agradecida de poder volver a abrazarlas y de que papa Dios estuvo ayer protegiendo mi vida y la de Francisco”, concluyó su post.