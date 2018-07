Vladimir Guerrero está feliz de ser primer bateador dominicano en ingresar a Cooperstown

Cree que los próximos criollos en entrar al Salón de la Fama son David Ortiz, Adrián Beltré y Albert Pujols, quienes tiene buenos número

El jardinero derecho Vladimir Guerrero se mostró contento el bateador dominicano y el tercer pelotero criollo en ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown.

Además dijo que se siente feliz porque en el año 2015, el exlanzador dominicano Pedro Martínez, de los Expos de Montreal, pronosticó que él podría ser el primer bateador en lograr esa presea.

“Creo que pueden venir muchos más, ahí está David Ortiz, Adrián Beltré y Albert Pujols quienes tiene buenos número, me siento contento que puedan ingresar más bateadores”, expresó durante una rueda de prensa que ofreció tras la ceremonia de exaltación.

El pelotero criollo dijo que este logro no cambiará su vida y que continuará tratando de ayudar a su comunidad, Don Gregorio, de Nizao, provincia Peravia, y los niños para facilitar su educación, “me siento contento de poder dar lo que no recibí de niño”.

A propósito de celebrarse este domingo el Día de los Padres en la República Dominicana, Guerrero se refirió a la oportunidad que recibió por parte de Felipe Rojas Alou, a quien afirmó que ve como su progenitor.

“Me dio la oportunidad en mi primer año, comenzando la temporada, en el 97, tuve muchas lesiones, no me bajó nunca para Ligas Menores y me dejaba siempre hacer todo en Grandes Ligas. Me siento contento porque me dio la oportunidad de jugar siete años Montreal, no jugué los siete con él pero me siento contento que me dio la oportunidad de hacer mi trabajo”, expresó.

Vladimir JR. puede hacer un buen trabajo

El bateador pidió a Dios que le conceda salud a su hijo Vladimir Guerrero Junior, quien subido a la sucursal Triple-A Buffalo de Los Azulejos.

“Me siento contento porque él viene de una lesión y gracias a Dios, lo van a subir para Trolpe -A, quiero que Dios me le de salud y creo que puede hacer un buen trabajo como venía haciendo en Doble-A”, sostuvo.