Rubén Maldonado desautoriza a Radhamés González para convocar comisión estudia ley de partidos

SANTO DOMINGO.-El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, desautorizó este lunes al diputado Radhamés González para convocar a la comisión especial que estudia el proyecto de ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

De igual manera, Maldonado consideró innecesaria la conminación que seis diputados hicieron al presidente de dicha comisión, Henry Merán, para que la convoque a la comisión especial.

En rueda de prensa realizada este lunes en su despacho, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que tanto la actitud de González como la los seis diputados que hicieron la conminación constituye un intento de sabotaje al normal desenvolvimiento de la institución legislativa.

A seguidas, leyó el artículo 135 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el cual señala que la selección de los miembros de las comisiones especiales las hará al presidente de la institución legislativa, quien además indicará la persona que la presidirá, sin que en ningún caso hable de la existencia de un vicepresidente.

“Deploro de manera contundente esta comunicación que sin ningún motivo hicieron unos compañeros… Porque no hicieron una reunión a las diez, ya a las once estaban reunidos para convertirse en un ente boicoteador”, declaró.

Maldonado indicó que al hablar de convocar a la comisión especial al margen de los mecanismos institucionales, el diputado González se atribuye unas funciones que no tiene, por lo que se vio en la necesidad de utilizar las mismas vías para aclarar lo que al respecto establece el reglamento de la Cámara.

Hablando en tono enfático, Maldonado dijo que la posposición de la reunión de la comisión especial se hizo con su consentimiento, y se tomó la medida en procura de realizar nuevos contactos con el liderazgo político en procura de lograr el consenso necesario para la aprobación de la iniciativa legislativa.

Asimismo, el legislador explicó que tomaron la decisión después de haber analizado las advertencias que el presidente del Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños, hizo a los partidos políticos, y de escuchar al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, decir que las observaciones del organismo comicial serían objeto de un análisis por parte de la dirección peledeísta.

Sostuvo que, tras tomar la decisión, conversó con los diputados Radhamés Camacho y Miriam Cabral, ambos miembros del Comité Político del PLD, y además le envió un mensaje a Pared Pérez, quien por demás es presidente del Senado de la República, en la continuación de los esfuerzos que desde hace meses viene realizando en procura de consenso para viabilizar la aprobación de la ley de partidos.

En cuanto a la actitud del diputado Henry Merán, Maldonado indicó que éste fue tan diligente, que a pesar de no estar de acuerdo, el mismo día que se aprobó el pre informe requerido por la Comisión Especial, lo mandó a elaborar.

Maldonado llamó la atención de los diputados peledeistas, señalando de manera reiterativa que desde su posición de presidente de la Cámara de Diputados, ha auspiciado un clima de diálogo permanente en busca del consenso necesario para la aprobación de la ley de partidos.

“Nunca me he prestado a impedir la materialización de acuerdos que se hayan hecho en la Cámara”, sostuvo. “El que me conoce a mi sabe que soy un hombre directo, y no puedo permitir el irrespeto que se ha cometido contra mi persona y contra el presidente de la Cámara de Diputados”, puntualizó.