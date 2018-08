Comisión concluye informe final sobre Proyecto Ley de Partidos

Una parte de los diputados anuncia someterá informe disidente sesión de este martes

Santo Domingo.- La Comisión que Estudia el Proyecto de Ley de Partidos ya tiene listo el informe final que presentará en la sesión de este martes, aunque una parte de los diputados no lo firmó y anunció que presentará un informe disidente.

Luego de una jornada de trabajo de varias horas, el presidente de la comisión, diputado Henry Merán, anunció que él y los demás que no están de acuerdo con la propuesta final, presentarán un informe disidente y que en la sesión de este martes de la Cámara de Diputados serán sometidos al hemiciclo ambos informes.

“Hemos estado trabajando arduamente en el estudio de este proyecto. El viernes pasado la comisión aprobó el informe favorable con modificaciones que habrá de enviarse y conocerse en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, ese día también se creó una subcomisión de corrección de estilo y forma para que los miembros de la comisión que así lo decidieran, firmaran el mismo”, indicó.

Manifestó que después de extensas jornadas de trabajo, la comisión especial tiene en sus manos el informe impreso el cual estará en el área de Comisiones de la Cámara de Diputados, a los fines de que los miembros de dicha comisión procedan a su firma y ser remitido para su conocimiento en la sesión de este martes.

“Este informe no contó con la firma de una parte importante de los miembros, pues lo firmarían 7 de 13 miembros. El reglamento de la Cámara de Diputados establece un procedimiento de que los miembros que no firmaron el informe y no estuvieron de acuerdo con la redacción y la propuesta final, presenten un informe disidente”, explicó Merán.

Explicó que el informe oficial de la comisión es el que contó con la mayoría de firmas de sus miembros, pero que los que no lo firmaron someterán un informe disidente, tal y como lo establece el reglamento de la Cámara de Diputados.

Los nombres de los diputados que no firmaron el informe final sobre el proyecto de ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos no fueron revelados.

En la reunión de este lunes participaron los miembros de la comisión: Gustavo Sánchez, Alfredo Pacheco, Máximo Castro Silverio, Radhamés González, Radhamés Camacho, Miriam Cabral, Víctor D’Aza, Adalgisa Pujols, Hamlet Sánchez Melo, Plutarco Pérez y Dilepcio Núñez.

Como invitados, los también diputados Ramón Cabrera, José Luis Cosme, Francisco Bautista, Rogelio Genao, Nicolás López, Miguel Espinal, Miguel Angel Jazmin, Luis Henríquez, José Luis Rodríguez y Olmedo Caba, entre otros.

También participaron los senadores Rafael Calderón y Antonio Cruz.