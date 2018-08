Hallan muerto joven que había comprado vuelo para viajar a EEUU

Duarte.- Un joven de 23 años fue encontrado ahorcado en el interior de su habitación de la casa donde residía en el sector El Capacito, San Francisco de Macorís, dejando una carta manuscrita en la que explicó que su “final llegó”.

Se trata de Antony Reyes, quien había comprado un vuelo para viajar en los próximos días hacia los Estados Unidos, según informaron sus familiares.

José Danilo Reyes, padre del occiso, declaró que su hijo se notaba muy deprimido en los últimos días.

Uno de los párrafos de la carta que dejó dice: “Mi final llegó cuando la pipa yo toqué”. Asimismo, la nota indica: “Cuando yo muera no me traigan flores ni me prendan una vela”.

El cadáver del joven fue enviado al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), para fines de autopsia.