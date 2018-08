No lo entienden

No se necesita la visa para ser feliz. Para ser feliz no se necesita la visa. La visa no se necesita para ser feliz. No se necesita la visa para ser feliz. Para ser feliz no se necesita la visa. La visa no se necesita para ser feliz. No se necesita para ser feliz la visa. Para ser feliz no se necesita la visa. La visa no se necesita para ser feliz. No se necesita para ser feliz la visa. Para ser feliz no se necesita la visa. La visa no se necesita para ser feliz. No se necesita para ser feliz la visa. No se necesita la visa para ser feliz…(Los dominicanos entienden todo. Menos esto. No importa cómo se les diga).