Juez aplaza la audiencia de caso Odebrecht

Los imputados en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht reclamaron ayer las pruebas en su contra que aún están pendientes y exigieron al Ministerio Público la entrega de la totalidad.



En ese sentido, el juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, aplazó para el próximo martes 21 de este mes a las 2:00 de la tarde, la audiencia preliminar del caso Odebrecht, a fin de que los abogados puedan estudiar y preparar los reparos en contra de las pruebas que les fueron comunicadas pero no notificadas.

“Declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de oposición en audiencia interpuesto por el acusado Víctor José Díaz Rúa, a través de sus defensores, Miguel Valerio Jiminián y Ramón Emilio Núñez contra la decisión rendida por el tribunal de reservar o acumular la solución de su solicitud de que le sean entregadas determinadas pruebas no recibidas”, indica la sentencia, que también favorece a los demás acusados que hicieron el mismo pedido.

El juez Ortega Polanco indicó, además, que el retiro de los elementos probatorios específicos deben hacerse por ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el próximo martes 14 de agosto.

Los implicados en el caso de sobornos son Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, Jesús Vásquez, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Tommy Galán, acusados de asociación de malhechores, sobornos, prevaricación y lavado de activos entre otros delitos.

En tanto que la barra de defensa de Jesús (Chu) Vásquez, expresó que desde el primer día que el tribunal ha estado llamando y organizando el proceso, Jesús Vásquez ha solicitado las pruebas, que aún no posee.

Sobre este pedimento de los imputados, de que no han recibido algunas pruebas, el Ministerio Público argumentó que han depositado todas las pruebas en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, y que las partes debieron verificar si las depositaron o no.

Barra de defensa de Bautista

Carlos Salcedo, de la defensa de Andrés Bautista, dijo que cuando las disposiciones del presente Código Procesar Penal establecen los incidentes, lo hacen por una razón fundamental para proteger derechos y garantías del procesado.

“Si fueren incidentes, que no lo son en este caso particular, la causa que los ha producido es la deficiencia de parte del Ministerio Público o incluso de parte de la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, de no proveernos informes”, explicó Salcedo.

Asimismo, dijo que el Ministerio Público debe dejar de “maleficiar todo lo que tiene que ver con las incidencias de este proceso”.

Mientras que la barra de la defensa de Bautista citó las pruebas que aún están pendientes, entre las que destacan las 2.A, 2.1c, 2.3, 2.5, 2.17. Asimismo, dijo que de los 12 CD pedidos al Ministerio Público, solo tienen cuatro y dentro de esos hay tres encriptados.

PGR dice hay suficientes pruebas

El procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que el Ministerio Público tiene elementos de pruebas suficientes para enjuiciar a los imputados en el caso Odebrecht. Al ser abordado por periodistas luego de anunciar la implementación de estrategias para proteger las víctimas de la trata y el tráfico de personas, el funcionario dijo que “ahí están las pruebas, ellas hablan por sí solas”.

Defensa de Díaz Rúa dice proceso está viciado

El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, ponderó la solicitud del imputado Víctor Díaz Rúa. Durante la audiencia, el abogado Miguel Valerio, defensa de Díaz Rúa, consideró que el procedimiento realizado por el Ministerio Público en el caso de sobornos de la empresa Odebrecht está viciado porque el juez aun no les ha notificado las pruebas. “Es una vagabundería, nunca se había visto en la República Dominicana que se conozca un proceso sin pruebas”, expresó.

Asimismo, la defensa del imputado Conrado Pittaluga dijo que además de las pruebas, el Ministerio Público no les ha entregado los CD que están relacionados con todos los demás imputados.

En cuanto a los elementos de prueba, la defensa expresó que desde el primer momento ha sido diligente en la garantía efectiva de su derecho de defensa. Sin embargo, alega que han pasado varias vicisitudes para obtener las pruebas.

“Este tribunal es testigo de todas las peripecias que esta defensa ha pasado para tener cada una de las pruebas en la fase de investigación y todavía al día de hoy esta defensa sigue pasando esas vicisitudes. Solo buscamos garantizar el derecho de defensa”.