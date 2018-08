Venezuela pide captura internacional de dirigente opositor

Horas después, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, dijo en rueda de prensa que hasta el momento no ha recibido el pedido de extradición de parte del gobierno de Maduro.

“Hasta esta mañana que estuve hablando con mi viceministra y mi jefe de gabinete se me dijo que la solicitud de extradición no ha llegado formalmente. Si va a llegar o no yo no sé, pero no conozco ninguna acción oficial en esa materia. Si va a llegar analizaremos qué es lo que se presenta”, agregó el canciller colombiano.

Las autoridades venezolanas activaron la víspera los canales jurídicos y diplomáticos para solicitar la extradición de Borges, de 48 años, a Colombia.

De acuerdo con las leyes venezolanas las solicitudes de extradición deben ser aprobadas por el Tribunal Supremo de Justicia y luego tramitadas por la cancillería.

El Tribunal Supremo ordenó el miércoles la detención de Borges alegando que existen elementos que lo comprometen en los delitos de instigación pública, traición a la patria y homicidio intencional calificado en grado de frustración.

Asimismo, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente acordó el retiro de la inmunidad parlamentaria de Borges y Requesens, de 29 años.

La Asamblea Nacional -controlada por la oposición- rechazó el jueves las acciones de la Constituyente y dijo que no reconocería el retiro de la inmunidad de dos de sus miembros.

El expresidente de la Asamblea Nacional denunció la noche del jueves que su residencia, ubicada en el este de la capital venezolana, fue allanada por miembros de las fuerzas de seguridad, acción que consideró una “cobardía”.

“Están robando y desmantelando todo por donde van recorriendo”, dijo Borges en su cuenta de Twitter.

El apartamento donde vive Requesens también fue allanado la noche del miércoles por una treintena de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) que aparecieron en el lugar con armas largas y algunos con los rostros cubiertos con capuchas, indicó a la prensa Rafaela Requesens, dirigente estudiantil y hermana del diputado.

La dirigente denunció que desde que su hermano fue detenido las autoridades lo mantienen incomunicado y no se le permite reunirse con sus familiares o abogados.

Los anuncios del ministro coincidieron con una marcha que realizaron varios cientos de opositores a las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el este de la capital, para denunciar los casos de Borges y Requesens y rechazar lo que consideraron una “persecución política”.

Al grito de “Liberen a Requesens” y entre carteles en los que se leía “Basta de persecución”, varios cientos de opositores marcharon por una de las avenidas del este de Caracas hasta las oficinas de la OEA para denunciar el caso.

El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, dijo el jueves que las autoridades detuvieron a ocho personas, solicitaron la captura de otras diez y allanaron dos clínicas, una finca, un apartamento y varios locales comerciales que pertenecen a un empresario solicitado.

Reverol precisó que 25 personas están siendo investigadas por su presunta vinculación con el caso.

En el intento de atentado del sábado contra Maduro se emplearon dos dones con supuestos explosivos. Uno de los aparatos sobrevoló cerca de la tribuna presidencial y fue desorientado con equipos inhibidores de señales activados por las autoridades, mientras que el segundo perdió el control y cayó en un edificio cercano, dijo Reverol.