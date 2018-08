CONANI aclara nunca tuvo en su poder niño que murió; pide a fiscal emita una disculpa pública

Santo Domingo.- Representantes del Consejo Nacional de la Niñez (Conani) piden a la fiscal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega, Iris Sánchez, que les ofrezca una disculpa pública por acusar a la institución de la muerte del niño de dos años y siete meses, producto de los golpes que recibía y la mala alimentación.

Varios directivos del Conani, en una visita a Multimedios del Caribe, tras una nota que publicó este sábado elCaribe sobre la denuncia de la magistrada, explican que la fiscal actuó mal en hacer la acusación a la institución de haber entregado la custodia del niño Eliezer Klaus Rodríguez a su madre Celeste Rodríguez Jiménez, de 23 años, sin que se cumpliera con un procedimiento legal que debía ser referido a esa fiscalía.

En ese sentido, Aly Peña, encargada del Departamento Legal de Conani aclaró que en 2016 la institución simplemente realizó la denuncia del maltrato al menor a la Fiscalía, luego de que recibiera la información vía una llamada anónima, pero que éste nunca estuvo ingresado en alguna de sus casas hogares.

“Pedimos a la magistrada que nos entregue algún documento o prueba de que el niño estuvo en nuestro poder durante el proceso o que lo hayamos entregado a un familiar de este, no entendemos por qué hace esa acusación”, explicó Peña.

Según el documento presentado a este medio por los miembros del Conani, en la denuncia que fue hecha el 7 de abril de 2016, la Oficina Cibao Sur-La Vega de la institución, bajo la firma de la coordinadora Francia González, pide a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes investigar que en una vivienda del sector Luis el Canario había dos niños, uno de cinco meses y otro de un año y medio de nacidos que estaban en estado de desnutrición y enfermos, ya que la madre no los alimentaba.

De su lado, en su acusación, la magistrada Iris Sánchez indicó que la Fiscalía procedió a intervenir el niño, y lo retiró de su guarda para entregarlo a Conani, pero que no entiende cómo salió el pequeño de esa entidad y regresó con sus padres, “nosotros no sabemos, pero no tuvo la autorización de la Fiscalía de menores”, dijo.

En tanto, Cristian Maldonado, encargado de Gestión Territorial del Consejo Nacional de la Niñez rechazó esas declaraciones de la jurista, y aclaró que Conani no se queda inmediatamente con los menores víctimas de algún abuso o maltrato, y que en muchos casos esto ni llega a ocurrir, sino que hay un procedimiento de denuncia ante la Fiscalía, esta acude al lugar del hecho, y con un poder firmado entrega al o la menor implicada a la institución para su custodia si es necesario, porque también se le puede entregar a un pariente de la víctima calificado para su cuidado.

Deceso

La muerte de Eliezer Klaus Rodríguez se produjo a causa de golpes, según la magistrada Sánchez, basándose en los resultados preliminares de la autopsia que se le practicó al cadáver del pequeño.

La madre de la víctima fue detenida para fines de investigación, y según referida fiscal, esta ha variado su testimonio sobre los hechos, pues el pasado uno de agosto responsabilizó por la muerte de su hijo a su esposo y padrastro del menor, José Miguel Frías, a quien había dejado en la casa mientras salió al colmado. Aseguró que al regresar encontró a Frías echándole agua de pies a cabeza al niño, mientras éste convulsionaba, por lo que lo llevaron al Hospital del Seguro Social Dra. Armida García, donde falleció.

Ayer el juez Lorenzo Vargas, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente, impuso tres meses de prisión preventiva contra el padrastro del niño, a pesar de que Rodríguez informó que retiraría la querella en su contra, lo cual no evitó que continuara el proceso legal, ya que se trata de un hecho de orden público.

En la visita a Multimedios del Caribe para aclarar la situación, en representación de presidenta ejecutiva del Conani, Kenia Lora, acompañaron a Aly Peña y a Cristian Maldonado, las encargadas de Hogares de la institución, Nathalia Asmar y Nancy Sánchez, respectivamente.

Datos

Por otro lado, Cristian Maldonado, encargado de Gestión Territorial del Conani, resaltó que solo en La Vega, este año han recibido denuncias de más de 200 casos de abusos o maltrato a menores.

Indicó que estas lamentables acciones siguen e el país, y que solamente en 2017, registraron unos 5700 casos en el país.