Fallece un hermano de merenguero Fernando Villalona

Con profundo dolor anuncio el fallecimiento de mi hermano Socrates Omar Villalona , la cual ayer toda mi familia pidió para que el señor fuera la guía en su cirugia, hoy nos dice adiós. Sé que acompañaras a papá y mamá en el cielo. Estoy en New York y estoy haciendo todo lo posible por conseguír un vuelo y trasladarme para allá y darte tu despedida, otro duro golpe para nuestra familia Villalona, pero Dios es el que decide todo , y con dolor en el alma debemos aceptar su desición. Que en paz descanses hermanito. 🙏🏼

