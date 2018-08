La Federación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres, Amigos y Tutores de la Escuela (APMAE) hizo este viernes un llamado a toda la comunidad educativa, especialmente a las familias, para que el próximo lunes 20 envíen sus hijos a los centros educativos, a los fines de que no se pierda ni un solo día de clases y se aproveche la educación en su totalidad.

Jaime Tolentino, presidente de la Federación y representante de la APMAE ante el Consejo Nacional de Educación, expresó durante una rueda de prensa que para poder aprovechar los recursos del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) que se invierte en educación es necesario que los estudiantes, los maestros y todo el personal administrativo esté presente en los centros educativos desde el primer día, tanto en la parte pública como en los colegios privados.

“La educación es una responsabilidad compartida entre la familia, el Estado y la sociedad. Los padres, madres y tutores tenemos un rol importante en el proceso educativo. Por eso le hacemos un llamado a todas las familias para que asuman el compromiso de llevar a sus hijos a las escuelas desde el primer día de clases, este lunes 20 de agosto”, dijo.

Reiteran uniforme es gratuito

En cuanto a los 3.3 millones de poloshirts que el Ministerio de Educación está distribuyendo para todos los estudiantes del sector público en todo el territorio nacional, Jaime Tolentino enfatizó que son gratuitos para que las familias no tengan que incurrir en gastos extras.

“Hacemos un llamado a todos los padres, madres y tutores para que sepan que todos los poloshirts para los estudiantes del sector público son gratis. No tienen que comprarlos en ningún comercio. No tienen que pagar un solo centavo. Si a su hijo aún no le han entregado su uniforme, no se desespere. Puede enviarlo a la escuela con el uniforme anterior, mientras tanto le entregan el nuevo. Lo importante es que no pierda un solo día de clases”, explicó.

De igual manera, Duvany Cuello, representante de la APMAE de las instituciones educativas privadas llamó a los padres que tienen sus hijos inscritos en colegios privados a que se integren desde el primer día de clases.

Aseguró que los primeros días de docencia son esenciales porque ayudan a conocer los aspectos organizativos y las normas de convivencia en el centro, además de socializar con sus compañeros y maestros.

En la actividad participaron más de una veintena de representantes de asociaciones de padres, madres y tutores de distintas regionales educativas del país, tanto del sector público como privado.

Indicaron que para el inicio del año escolar 2018-2019 todos los centros educativos del país están listos para recibir a los 2.2 millones de estudiantes del sector público y 600 mil del sector privado.