Niña de un año muere durante un fuego en Moca

Una niña de un año murió tras incendiarse la vivienda en que residía junto a sus padres en el sector Guaucí, de Moca.

La víctima fue identificada como Marelin Nicole Molina, de un año y cuatro meses, a quien su madre la dejó durmiendo y se fue al patio a tumbar unos limones con una vecina, mientras el padre de la menor estaba trabajando.

“La dueña de la casa estaba tumbando unos limones y al ella no poder, me dijo que le ayudara y como soy una mujer de bien, fui a ayudarle y cuando regresé ¡ay Dios mío! Vi esa casa. Yo no dejé nada prendido, no sé cómo sucedió eso”, relató la madre de la infante al programa José Gutiérrez, en CDN, canal 37.

Sobre el caso los coroneles del cuerpo de bomberos, Carlos Grullón y Julio Sánchez dijeron que el incendio que inició en una vivienda afectó a dos más, las cuales fueron salvadas.

“El incendio destruyó totalmente la casa, cuando llegamos no había nada qué hacer, como ustedes pueden ver, queda un poco retirado del cuartel y el acceso no es muy bueno para llegar, pero gracias a Dios logramos salvar dos viviendas”, explicaron.