En misa dedicada a Emely, sacerdote llama a Marlin y a Marlon a pedir perdón

DUARTE, República Dominicana.- Al cumplirse un año de la desaparición de la adolescente embarazada Emely Peguero, quien posteriormente fue hallada sin vida, fue oficiada una misa en su memoria en la parroquia San Agustín Santa Ana, de la comunidad San José de Cenoví, en San Francisco de Macorís.

Adalgisa Polanco, madre de la adolescente asesinada, con voz entrecortada no paraba de pedir justicia. No obstante, aseguró que no puede odiar a Marlon y ni a Marlin Martínez, quienes están acusados del hecho.

La misa de la mañana de hoy fue oficiada por el párroco Diómedes Antonio Ángeles, quien convocó a que el Señor llene de perdón y misericordia a todo el pueblo de San Francisco de Macorís, pero también que llene de justicia.

Asimismo, el sacerdote llama a pedir perdón para Marlon y Marlin Martínez.