Ray Guevara reafirma que el TC garantizará la supremacía de la Constitución con firmeza y sin tibiezas

COTUÍ, SÁNCHEZ RAMÍREZ.- El presidente del Tribunal Constitucional (TC), magistrado Milton Ray Guevara, reafirmó este viernes la gran responsabilidad que tiene junto a los jueces que integran esta alta corte de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales con firmeza y sin tibiezas, “ofrendando la vida si es necesario”.

“Cuando digo ofrendar la vida no hablo solamente de la posibilidad de perderla defendiendo los principios, valores y reglas constitucionales, sino sobre todo de dar nuestra energía vital, poner el máximo empeño y esfuerzo en impartir una justicia constitucional de calidad donde verdaderamente la dignidad del ser humano sea garantizada como lo que es, un valor sagrado, innato e inviolable”, subrayó.

El magistrado Ray Guevara se pronunció en esos términos al dictar la conferencia “Sánchez Ramírez: aporte esencial a la identidad nacional”, durante la presentación de los jueces del TC, efectuada en el Ayuntamiento Municipal de Cotuí, donde también asistieron los magistrados Lino Vásquez Sámuel, juez segundo sustituto del presidente, Víctor Gómez Bergés, Hermógenes Acosta de los Santos, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Wilson Gómez Ramírez y el secretario Julio José Rojas Báez.

Tras resaltar que la Constitución, como ley suprema, posee un procedimiento especial para su propia modificación distinto al de las leyes ordinarias, fue enfático al precisar que esta existe para reconocer, garantizar y proteger los derechos del ciudadano y para frenar el poder. “Los mecanismos de control constitucional se diseñan pensando en los malos gobernantes, y para evitar que los buenos se conviertan en malos”.

Como ejemplo de firmeza en las misiones asumidas, citó al héroe de la batalla de Palo Hincado, Sánchez Ramírez, a quien el nombre de la provincia que les acogió rinde honor y quien se expuso a morir por la patria en su lucha por reivindicar las raíces hispánicas.

Durante su comparecencia, el presidente del TC abordó varios episodios históricos que llevaron a los oriundos de la localidad a exponer sus vidas junto a otros prohombres del país por defender la soberanía nacional a propósito de las invasiones haitianas y las anexiones de Francia y España.

Al presentar el tribunal como un órgano superior en materia de garantías constitucionales, dijo que durante lo que lleva su gestión, ha emitido unas 3255 sentencias para impulsar los cambios sociales e institucionales que permitan vivir en Constitución.

Las decisiones emitidas han sido, entre otros casos, en temas de violencia intrafamiliar, uniones consensuales, protección de los derechos de la mujer, derecho a la educación, derechos de las personas de la tercera edad, seguridad social y derecho a la salud, parceleros de la reforma agraria, protección del medio ambiente y también de los bienes del dominio público.

Citó a Larry Kramer, autor de la obra “Constitucionalismo popular y control de constitucionalidad”, quien sostuvo que “debemos preservar la Constitución como perpetua prenda de unión” y agregó que a su juicio significa que la Carta Magna existe para unir, no para desunir; para sumar, no para dividir; para multiplicar el sentimiento democrático, no para disminuirlo.

También habló de la función pedagógica de la alta corte, sustentada en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal, y lo establecido en el artículo 63.13 de la carta sustantiva, refiriéndose a los doce mil ejemplares de la primera versión escolar de la Constitución que el TC entregó al Ministerio de Educación (Minerd) para la enseñanza del texto.

“Confiamos que en esta tierra que honra a uno de los propulsores de la identidad nacional, la semilla de la cultura constitucional encontrará un terreno fértil para germinar como un árbol frondoso a cuya sombra podrá resguardarse una generación constitucional de hombres y mujeres conscientes de sus derechos y deberes, capaces de exigir el cumplimiento de lo establecido en la Constitución”, expresó el magistrado Ray Guevara.

La bendición del acto estuvo a cargo de Robinson Mejía, párroco de la iglesia Inmaculada Concepción, y el acto incluyó la entrega de reconocimientos a los miembros del Pleno del TC, quienes, a su vez, otorgaron varios ejemplares de sus publicaciones a las autoridades provinciales y municipales.