Iván García

(Décima cibaeña)

La trayectoria de Iván

Dei teatro y la ecritura

E buena literatura

Y eplota cual un voicán

Y entonce, ¿poi qué no le dan

Ei gran Premio Nacionai?

¿Qué e lo que hay que eperai?

¿Que se vueiva Prometeo,

Que a to noj hable en hebreo

O que aprenda a volai?

Iván ya se convirtió

En Duaite y Mitei Marro

De caine, hueso y de barro

Hata de Quijote vitió

Como soidado pelió

Pua allá puei sesenticinco

No era juego e pikitijinco

Ma un gejto de patriota

Fue catoicita con bota

Y hombre de mucho afinco.