Dice cuenta con “anuencia” de Danilo Medina

El aspirante presidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Amarante Baret, dijo que la reelección presidencial es un fantasma que siempre ha gravitado sobre el país.



“El fantasma de la reelección siempre ha estado ondeando sobre el firmamento político dominicano. Es circunstancial a la cultura histórica en términos de relevo presidencial, por lo tanto, no me sorprende que ese fantasma no deje dormir a mucha gente”, escribió en su cuenta de Twitter.

El aspirante presidencial aseguró que cuenta con la “anuencia” del presidente Danilo Medina para ganarse el apoyo de la organización con miras a sus aspiraciones para los comicios del 2020.

En ese sentido, dijo estar seguro que “si tuviese alguna sola duda sobre la candidatura para el 2020 no estaría aquí perdiendo mi tiempo”. “He estado sintiendo un amplio apoyo dentro del PLD, son miles de personas que nos acompañan en las provincias y en los municipios”, sostuvo.