Saúl “Canelo” Álvarez buscará el nocaut rápido ante Golovkin

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez está bien claro en su gran objetivo cuando llegue la noche del 15 de septiembre y tenga de frente al estelar púgil invicto Gennady Golovklin.

¿De cuál objetivo habla Canelo Álvarez?

El segundo combate entre estos dos estelares peleadores, por el cetro del peso mediano, será montado el 15 de septiembre en la arena del coliseo T-Mobile de Las Vegas, Nevada.

Canelo Álvarez se refiere, y así lo hizo saber ayer, en declaraciones a periodistas que lo entrevistaron en su cuartel de entrenamiento instalado en la ciudad de San Diego, Estados Unidos.

El portal Notifight.com, que dirige el periodista panameño Ludo Sanz, da cuenta de la reacción de Canelo Álvarez ante el “vaticinio” de algunos expertos que afirman que Golovkin lo derrotará para de esa manera revalidar su corona del peso mediano que avalan el Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo.

“Nos estamos acercando a la pelea, y me siento bien. Esta pelea es personal por todo lo que se ha dicho, y será difícil recuperar el respeto que alguna vez tuvimos. Las declaraciones que se han hecho sobre mí, me han dado más motivación para entrenar más duro. He visto la primera pelea varias veces. El error que cometí fue que tuve oportunidades para contrarrestar, que necesite haber aprovechado. Necesito hacerlo en la revancha”, precisó.

Y recordó que “como he dicho muchas veces, la primera pelea me dio las pautas para la segunda pelea. Sé que puedo hacer muchas cosas en el ring contra él (Golovkin). Sé que puedo lastimarlo. Lo lastimé en la primera pelea, y lo lastimaré aún más en la segunda pelea. Mi objetivo es el nocaut y lo buscaré desde la primera ronda.”

Canelo Álvarez, quien ha sido campeón mundial superwelter y mediano, argumentó que “Golovkin sabe quién soy. Él sabe de quién estoy hablando. El todavía no sabe cuánto más me queda por mostrar. Estoy ansioso por mostrarle eso el 15 de septiembre. Tengo que ganar convincentemente. Tiene que ser un golpe de gracia para borrar cualquier duda. Estoy muy motivado para esta victoria. Tengo confianza, pero no confío demasiado en mi oponente porque sé quién es, pero tengo confianza en mi preparación.”

“No existe el estilo mexicano. Ha habido muchos peleadores de México con diferentes estilos. Mi estilo es mío y soy mexicano. Eso es lo importante. Tal vez Golovkin use ‘Estilo mexicano’ para atraer fans, pero es un hipócrita. Si algo sucediera en México, él no estaría allí para apoyarlos, agregó el j0ven gladiador que presente foja profesional de 49-1-2 con 34 victorias por KO.

La respuesta de Golovkin

“Canelo no es un campeón. Es un mentiroso, que no tiene respeto por el No pasaron 20 horas para que se produjera la respuesta de Golovkin.

El peleador de Kazajistan, de acuerdo con lo informado por el periodista mexicano Salvador Rodríguez, reportero de boxeo de ESPN, cree que bajará del cuadrilátero con el triunfo

“Estoy listo para protagonizar otro Big Drama Show. No pienso en Canelo en el entrenamiento. No estoy preocupado por él. Solo me preocupa hacer mi trabajo en el campamento de entrenamiento y hacer mi trabajo en el ring contra Canelo el 15 de septiembre”, postuló el púgil kazajo.

Según Golovkin (foja de 37-0-1 y 34 victorias por nocaut), en la primera pelea, celebrada el 16 de septiembre de 2017 en el coliseo T-Mobile de Las Vegas, “no sintió” la pegada de Canelo Álvarez.

“Solo bofetadas. No es el pegador más duro con el que he peleado, pero es rápido. Es el peleador más hábil con el que he peleado. Es un peleador muy bueno”, puntualizó.