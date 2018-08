Rodríguez Monegro dice que el Gobierno no invierte en la Atención Primaria de salud

El exdirector del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, consideró este jueves que el sector salud del país tiene un problema de tipo estructural con relación al nivel primario y la calidad de la salud y que los mismos se resuelven con una mayor inversión presupuestaria ya que ese sector solo cuenta con el 2% del PIB.

En ese sentido, el profesional de la salud abogó además, por una buena inversión de los recursos y se quejó que los mismos se van hacia los hospitales que están en proceso de reponderación.

“Las grandes ciudades tienen como debilidad que no tienen Primer Nivel de Atención y la gente va directamente a los hospitales; debe que haber un incremento de la inversión en el primer nivel”, subrayó.

Criticó también que quienes atiendan a los pacientes en el nivel primario sean los médicos pasantes, por esta razón, abogó por la eliminación de la pasantía, porque a su juicio “no tiene sentido, en el Primer Nivel de Atención tiene que haber un médico recién graduado” y preparado.

“El Gobierno no invierte, el Primer Nivel de Atención no tiene recursos, el 90% de los recursos que tiene se va en nómina, así no se puede tener un primer nivel fuerte”, se quejó Rodríguez Monegro.

Mortalidad Materna

El especialista dijo que el país está estancado en el tema de disminución de mortalidad materno infantil por el mismo tema de la baja calidad en la Atención Primaria.

“Es importante asumir y resolver el problema de calidad de la atención en sentido general, cuando nosotros evaluamos cualquier tipo de muerte, va a encontrar que la mayoría de la muerte es evitable porque hay un problema de calidad”, reiteró el pediatra.