Kenya Roque publica su primer libro de poesía

La escritora y publicista Kenya Roque lanzó, en el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, su primer libro de poesía titulado “Mis letras Visuales”.



El libro, publicado bajo el sello editorial Moñohecho, recoge una selección de 12 poemas y cuentos cortos escritos por la autora en el período comprendido entre 2014 y 2018.

La portada, inspirada en el nacimiento de la artista, fue obra del ilustrador dominicano Eddaviel, quien explicó sentirse motivado a explorar desde su mundo lo planteado por la escritora.

En tanto que Roque destacó que “Mis letras Visuales” establece un antes y un después en cuanto a la concepción literaria, y dijo que más allá de un libro, es un eslabón multisensorial que refleja paisajes sonoros y sinfonías visuales del día a día de su autora. “Como artista e intérprete de estas quimeras cristalizadas, me he valido de una sinestesia personal, rebuscando colores en este bosque de matices, he encontrado símbolos olvidados de la niñez, vestigios ancestrales frente al espejo; esa contemplación en los demás, de modo que viene a ser espejo de nuestro subconsciente”, manifestó Kenia Roque.