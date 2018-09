Residentes en Los Guandules se manifiestan frente al Palacio Nacional

Moradores del barrio Los Guandules del proyecto Domingo Savio se manifestaron este lunes frente al Palacio Nacional en demanda de un trato digno en el proceso de desalojo que realiza la Unidad Ejecutora para la Readecuación de la Barquita y Entornos (Urbe).

Los protestantes explicaron que para la realización de los desalojos es necesario que las autoridades respeten a los comunitarios entregándoles una indemnización adecuada y no la entrega de 15 mil pesos por familias.

Expresaron que no están en desacuerdo con el proyecto pero que al menos esperan que lo que se haga no vaya en detrimento de los habitantes de esa localidad, ya que aseguran que muchos de los que han sido sacados de sus casas no tienen donde vivir, ni mucho menos el dinero para adquirir otra.

Una comisión fue recibida por la viceministra de la Presidencia, Alejandra Liriano, con quien conversaron en la recepción de la casa de Gobierno.

Al finalizar el encuentro, los moradores del barrio capitaleño dijeron que la funcionaria les precisó que el desalojo se seguirá ejecutando y que la opción que tienen es negociar con la Urbe.