Academia checa reconoce a profesor dominicano Andrés Merejo

Praga, Republica Checa.- La red “ International Research Network on Cultural Diversity and New Media”(CultMedia), fundada en Praga en 2002, reconoció al Andrés Merejo por su aporte al cibermundo, a las cibersociedades y a las redes sociales en el ámbito del ciberespacio, desde un enfoque filosófico cibernético e innovador y por su labor investigadora sobre la cibercultura en el plano internacional. Además, por impulsar la red CultMedia en la República Dominicana y la región del Caribe.

Merejo se encuentra en Praga disertando sobre la Revolución 4.0 en el cibermundo y sus implicaciones para la sociedad dominicana, en un evento que tiene por lema “El ser humano en el mundo laboral inteligente: industria 4.0, cultura 2.0 y los nuevos medios- Realidades, Tendencias, Mitos”, que se celebra del 9 al 12 de septiembre. El encuentro reúne a una treintena de especialistas provenientes de Alemania, Austria, República Checa, Eslovenia, Polonia, País Vasco y la República Dominicana.

El reconocimiento fue propuesto por Nicanor Ursua, de la Universidad del País, Vasco, quien es miembro fundador de dicha red internacional y fue respaldado por los directores ejecutivos de CultMedia, los doctores Sonja Ruda, Bjorn Egbert y Julius Ermann.

Merejo es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y director del Observatorio de Humanidades Digitales de la institución; miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y en 2015 le fue otorgado el Premio Nacional de Ensayo Científico del Ministerio de Cultura, por su obra “La era del cibermundo”.

En representación del país también participa la profesora y coordinadora de la Maestría en Estrategias de Cibermarketing, Yvelisse Melo, quien también tuvo una ponencia en CultMedia 2018, en Praga, bajo el título “Cibermarketing en la Industria 4.0: Caso de estudio: programas académicos del 4to. Nivel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales”.