Henya: “Mi música es comercial”

La cantante y compositora Henya continúa explorando los diferentes géneros musicales de sus raíces a través de su nuevo corte, “¿Cómo voy a hacer?”, una bachata de su puño y letra que viene a reforzar un repertorio que incluye merengues y ritmos urbanos.



Sin embargo, Henya Brayda Tejeda Montás, nombre de pila de la también guitarrista, defendió el tipo de música que trabaja y pidió no ser encasillada como alternativa.

“Yo entiendo que mi música es comercial, no es raíz. Cuando hablo de que no es raíces, porque también me gusta el merengue, la salsa, bachata, etc., me refiero a que en mis canciones no trato temas mágico-religiosos o místicos. Mis temas son bailables, comerciales y yo no los veo como alternativos”, manifestó.

Además de considerar que su música es una más bien “una alternativa entre las tantas que a nivel musical existen”, entiende que colocarla en el renglón de este género es una etiqueta y una casilla que le corresponden.

“Yo creo que mi trabajo está muy claro con respecto a la parte lírica y musical. Yo hago fusión tropical, y si de repente tengo una canción que es merengue y puede caber ahí en ese género, pues bien, trabajo ese género, pero eso no quiere decir que soy merenguera únicamente”, agregó.

La cantante aprovechó para agradecer a la Asociación de Cronistas de Arte su primera nominación en los pasados Premios Soberano, en los cuales se sintió excluida en el pasado y, a pesar de considerar que no pertenece a la categoría en la que fue incluida, se siente orgullosa de haber sido tomada en cuenta.

Sobre el sencillo nuevo, “¿Cómo voy a hacer?”, el cual estrenó en conjunto con un audiovisual, explicó que se inspiró en canción del género calypso (originario de Trinidad y Tobago) “Ki Jan Ké Fé”, del intérprete Patrick St. Eloy, adaptado a la visión de la mujer.

Consideró que el video, filmado en San José de Ocoa bajo la dirección de Pablo Green, es el trabajo audiovisual más romántico y sensual de su carrera. “En este tema quise mostrarme más. A veces amamos, pero no reconocemos el valor de trabajar una relación”, dijo.

Prefiera lanzar temas que hacer un disco

En los últimos años, la cantante dominicana ganadora del Premio Musical a La Excelencia que otorga The Akademia Music Awards en Los Ángeles, California, se ha enfocado en implementar la fórmula de lanzar varios temas durante el año, en lugar de grabar un disco. Este es el segundo que presenta durante el 2018 y, adelantó, tiene dos más para antes de finalizar el año.